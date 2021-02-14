Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля для всех знаков зодиака

На повестке дня важное астрологическое событие – квадратура Урана и Сатурна. Объясняется это гораздо проще, чем звучит. Это значит, нас ждут глобальные перемены, которые придут во все сферы жизни. Но они не упадут на нас сверху так, чтобы сразу все стало легко и просто. Возникнет много препятствий самого разного толка. Будет трудно внедрять новшества, многие столкнутся с сопротивлением.

Не нужно бояться сложностей и убегать от изменений. Они все равно случатся. И если вы пойдете к ним навстречу, они принесут много хорошего. Нужно только проявить терпение.

Как это отразится на каждом из знаков Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Бороться и искать, найти и не сдаваться! Это ваш девиз на эту неделю. Вы обязательно достигнете успеха, есть проявите стойкость и не свернете с выбранного пути.

Любовь

Период любовной удачи продолжается. Водолеи будут самыми обаятельными и привлекательными, и не воспользоваться этим, чтобы улучшить отношения, – просто грех.

Финансы

Единственное, что мешает Водолеям заработать кучу денег, – лень. Те, кто сумеет ее преодолеть, имеют все шансы существенно улучшить свое благосостояние.

Здоровье

Прекращайте лечиться допотопными методами. Прогресс давно шагнул вперед. Вам нужно только выбрать то, что подходит именно вам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы нырнут в омут тайной жизни. Это могут быть тайные романы, скрытые доходы, чьи-то секреты. Во второй половине недели вы почувствуете, как у вас улучшается настроение. Астролог Офелия Айн советует использовать этот подъем для решения важных для вас вопросов.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнов закружат перемены. В основном они коснутся общественной жизни. Вы обычно открыты новому, но сейчас изменения будут вас раздражать – из-за них многие планы могут пойти прахом, придется быстро перестраиваться и искать альтернативные решения. Не стоит так раздражаться: проблемы временные, а перемены, скорее всего, будут к лучшему.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам нужно запастись терпением. Вам покажется, что злые враги вас загнали в какие-то рамки и не дают развиваться. Не нервничайте, возможно, никаких «злых врагов» вовсе нет. Просто так складываются обстоятельства. Не отступайте от намеченной цели, и непременно к ней придете, пусть и несколько медленнее, чем вы предполагали.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов большинство дел окажется связано с заграницей. И если вам кажется, что ваш партнер недостаточно хорош, просто съездите с ним куда-нибудь. Если нет возможности укатить в другую страну, то хотя бы смените картинку перед глазами. И вы увидите, как ваша половинка преобразится.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам захочется любви и тепла. Ничего удивительного: в феврале, когда приходит усталость от зимы, Ракам приятнее проводить дни дома, в уюте, рядом с близкими. Ваша главная задача сейчас – не требовать от партнера, чтобы он, как и вы, только и мечтал о сидении дома у камина. Не задушите его своей любовью, и он окружит вас заботой.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы пересматривают отношения с другими людьми, и это повлечет за собой перемены. В деловой сфере это значит, что могут меняться условия контрактов, партнерство, могут возникать новые полезные знакомства. Кто-то решится разорвать отношения, а кто-то, напротив, придет к тому, что пора бы направиться в сторону загса.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев может возникнуть служебный роман. Удобно же – и отношения есть, и от работы отрываться не приходится. Те, кого не устраивает подобное положение вещей, могут рассчитывать на вторую половину недели – все самые интересные события в личной жизни придутся именно на этот период.

Весы (23 сентября — 22 октября)

К Весам тоже придут перемены. В вашем случае они затронут то, чем вы с азартом занимаетесь – ваш проект, какое-то хобби, любое интересное для вас дело, которому вы полностью отдаетесь. И по-прежнему нужно уделять больше внимания детям и их заботам.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Удивительно, но сейчас Скорпионов совершенно не занимает тема денег, и даже работа отойдет на второй план. Семейные вопросы – вот, чем вы будете заниматься на этой неделе. Есть вероятность, что некоторые отношения прекратят свое существование, в если же нет – потребуются выдержка и терпение.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы будут с интересом наблюдать, как меняется мир непосредственно вокруг них. Причем часто в буквальном смысле этого слова. Можно однажды выйти из дома и не узнать свою улицу, на которой, например, начнется какой-нибудь ремонт фасадов. Это осложнит вам жизнь, но со временем вы поймете, что все к лучшему.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги перемены, как правило, воспринимают довольно тяжело, но не в этот раз. Сейчас вам в голову приходят потрясающие идеи, которые вы стремитесь воплотить в жизнь. Правда, получается это так себе – постоянно будут встречаться препятствия и помехи. Не отчаивайтесь. Немного терпения – и все получится.

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