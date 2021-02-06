У каких знаков зодиака может открыться «третий глаз»

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова рассказала о знаках Зодиака, у которых могут быть экстрасенсорные способности.

Раки

Представители этого знака очень тонко воспринимают и чувствуют собственный внутренний мир. Окружающие становятся для Раков открытой книгой, ведь они способны различать эмоции, ясно видеть ложь, коварство и другие негативные качества в людях. Раки предчувствуют, когда с их близкими происходит неладное, всеми силами пытаясь уберечь любимых от злого рока судьбы.

Рыбы

Феноменальная интуиция Рыб отражается как на творческих способностях представителей созвездия, так и на повседневной жизни. Самим Рыбам иногда трудно найти объяснение своих возможностей, они предчувствуют грядущие события и никогда не пойдут простив своей интуиции. Чаще всего Рыбы просто полагаются на собственные ощущения, а их опасения оказываются действительностью.

Скорпионы

Скорпионы — не люди, а настоящие детекторы лжи. Если вы задумали обмануть Скорпиона, то знайте, что он сразу же распознает ложь. Сложный характер знака позволяет не только предугадывать плохие поступки в его сторону, но и тяжело наказывать обидчиков, нарочно причинивших вред Скорпиону. Будьте аккуратны, если мотивы ваших поступков бесчестны в их сторону.

Близнецы

Близнецы всегда знают, что хотят окружающие, в силу своей общительности они способны подчинять себе социум. Кроме того, особенно успешны представители знака в деловых моментах, точно предугадывают успешные сделки и выгодные предложения. Близнецы сразу располагают к себе, поэтому человек открыт перед с ними с полуслова.

Девы

Девы — прирожденные манипуляторы с крайне развитой интуицией. Пожалуй, каждая Дева помнит несколько моментов в жизни, когда их предчувствие играло роковую роль. Они буквально способны предвещать то, что случится в будущем, причем не только касательно собственной жизни.

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