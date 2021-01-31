Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака

Первая половина недели встретит нас напряжением и желанием куда-то бежать и что-то делать. Ощущение, что мы везде опаздываем, а надо непременно успеть, станет нашим верным спутником. При этом мы можем отвлекаться на мелочи, не имеющие особого значения, пропуская нечто действительно важное.

Многие дела пойдут со скрипом, и к этому нужно быть готовыми, чтобы не разочаровываться, если планы вдруг сорвутся.

Вторая половина недели обещает быть не такой нервной, хотя настроение улучшится не у всех. Лучше посвятить ее отдыху и общению с теми, кто нам дорог.

Какие еще нас ждут «подводные камни» на этой неделе – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи совершают слишком много резких движений. А это чревато и ссорами, и травмами. Не забывайте: тише едешь – дальше будешь.

Любовь

У Водолеев в любви наступил «праздник на их улице». И если на выходных возможны разные помехи и препятствия, то в будни в личной жизни все просто волшебно.

Финансы

Водолеи будут не столько зарабатывать, сколько тратить. Как ни крути, красота требует жертв, и хорошо, если только финансовых. А на выходных постарайтесь не тратиться.

Здоровье

Неплохо бы заняться разными мягкими оздоровительными процедурами, которые принесут вам и физическое, и моральное удовлетворение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы могут оказаться в относительной изоляции, скрывшись подальше от людей. Такая «удаленность» может спровоцировать мысли, что вы оторваны от мира и от всего важного и интересного. Это не так. Проводите больше времени с друзьями и близкими, а коллеги потерпят и поживут без вас. У вас есть дела поважнее.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны регулярно устраивают много шума из ничего, и эта неделя – не исключение. Вы будете активны и напористы, хотя правильнее было бы отпустить ситуацию и подождать, пока все устаканится само. А нерастраченную энергию, в конце концов, всегда можно реализовать через физические упражнения.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы, запомните: поспешишь – людей насмешишь. Все эти стремительные действия не дадут желаемого результата. Лучше бы вам пережить эту неделю тихо, мирно и спокойно. А если не получается – присоединяйтесь к Овнам и идите в спортзал, сбрасывать лишнюю энергию.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов дела пойдут не слишком быстро – на вашем пути будут вставать всевозможные преграды, преодолеть которые окажется не так-то просто. К тому же возможны задержки транспорта, неразбериха с документами и прочие неприятности. Всегда оставляйте себе пространство для маневра, а главное – запас времени.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки вспомнят о том, насколько они «домашние» люди. Вам захочется больше времени проводить дома, в узком кругу, занимаясь разными нужными вам делами, подальше от бурь внешнего мира. Не сопротивляйтесь этому внутреннему порыву – вам сейчас очень нужна гармония, и таким образом вы сможете ее обрести.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы, как и многие, будут много суетиться и разовьют бурную деятельность, которую нужно бы, по идее, свернуть. Да, плыть по течению – не ваш стиль, но в редких случаях такое можно практиковать даже вам. Астролог Офелия Айн также рекомендует не проявлять активности в личной жизни, чтобы избежать обострения в отношениях.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам нужно сохранять спокойствие. Да, из-за разных проволочек, задержек и затруднений это будет не так-то просто… Но вам же это по силам. Методичная работа – это ведь та сфера, в которой вам практически нет равных. Капля, как известно, камень точит.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам полегчает – обстановка вокруг уже не будет такой накаленной, и вы сможете восполнить недостаток общения, от которого страдали в предыдущий период. А если вы поймете, что вам хочется тишины, вы легко сможете прекратить это общение и заняться своими делами.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы поддадутся нервозной атмосфере и тоже будут куда-то мчаться, снося все на своем пути. Из-за этого вы можете получить ворох проблем и на работе, и в личной жизни. Особенно, если начнете срывать раздражение на окружающих. Постарайтесь умерить пыл.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы могут проявить свою огненную натуру во всей красе, стремясь везде успеть и по дороге споря и ссорясь с окружающими. Как вы уже, наверное, догадываетесь, делать этого не следует. Самое удачное решение – уединение. С кем вы не общаетесь, с тем не сможете и поссориться. К тому же вдали от суеты вы почувствуете, как обострилась ваша интуиция.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги продолжают заниматься финансовыми вопросами. Тут предстоит противостоять форс-мажорам и реагировать на внезапно открывающиеся подробности. Вам по силам справиться с ситуацией, и это подстегнет в вас азарт. И вот ему поддаваться не стоит – поверьте, он все испортит.