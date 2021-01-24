Гороскоп на неделю с 25 по 31 января для всех знаков зодиака

В начале недели мы столкнемся с различными неожиданностями, попытки проявить себя и заявить о себе закончатся провалом, нас или не поймут, или мы покажемся очень странными. Поэтому надо сохранять меру во всем. К тому же в середине недели нас ожидает проверка чувств на прочность. Ревность, стремление подчинить себе любимого человека сослужат плохую службу и могут привести к конфликтным ситуациям, а то и к разрыву отношений.

Не стоит совершать крупные покупки и решать финансовые вопросы. Мы можем в буквальном смысле быть одержимыми тратой денег, нужно преодолеть этот порыв и вернуться к вопросам покупки позже.

Лучше всего это время использовать для того, чтобы разобраться в своих чувствах, поработать с психологом, избавиться от старых и не нужных вещей в одежде.

Что еще предстоит нам на этой неделе – расскажут Teleprogramma.pro и Astro7 Офелия Айн

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи на взводе, они будут раздраженными и непримиримыми. Это сделает вас не самыми приятными в общении людьми. Постарайтесь хотя бы не переругаться со всеми.

Любовь

Водолеи анализируют личную жизнь. Если все плохо – сейчас вы можете относительно легко расстаться. А если хорошо – сможете сделать так, чтобы стало еще лучше.

Финансы

Закончатся какие-то денежные обязательства. Например, вам вернут долг или вы сами внесете последний платеж за что-то. Главное – будьте с деньгами поаккуратнее.

Здоровье

Чтобы не допрыгаться до нервного срыва, позаботьтесь о своем психическом здоровье, медитируйте, не позволяйте неприятностям вывести вас из состояния душевного равновесия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб возможна переоценка ценностей – вы задумаетесь, по силам ли вам та ноша, которую вы на себя взвалили, и не правильнее ли будет если не переложить ее на другие плечи, то хотя бы поделиться с ближним своим. На выходных есть вероятность, что вам придется отстаивать свои права в каком-то публичном месте.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны в своем репертуаре – тратят кучу энергии, хотя отдачи не получают никакой. Не стоит так упираться, если дело не идет. Значит, время еще не пришло. На этой неделе старайтесь сдерживаться. И не пытайтесь победить любые трудности в одиночку. Один в поле не воин – знайте, что сейчас коллективный труд принесет куда больше пользы.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы много времени будут проводить на работе. Тут важно не поссориться с начальством, и тогда ваши успехи не пройдут незамеченными. Правда, то, что вы круглосуточно торчите на рабочем месте, может подпортить отношения со второй половиной. Уделите хоть немного драгоценного времени и личной жизни.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам предстоит насыщенная неделя – если вы хотите благополучного исхода, все дела нужно завершить до выходных. Поскольку на выходных начнутся самые разные препятствия и препоны, и вряд ли из ваших великих планов выйдет что-то путное. Так что субботу и воскресенье можете с чистой совестью посвятить отдыху.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки почувствуют, насколько наэлектризовалась атмосфера вокруг них. Но если вы сами не отправитесь на поиски приключений и не влезете с энтузиазмом в чужие распри, вас это «электричество» не заденет. Лучше обратите внимание на денежную сферу и не принимайте кардинальных решений, если не просчитали все возможные последствия.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы падки на выгодные предложения и лесть. Но вы же прекрасно знаете, что не все то золото… И далее по тексту. Вполне возможно, что под кажущейся выгодой таится хороших таких размеров «мышеловка». Так что не будьте той мышью, что в нее попадется. И не ругайтесь ни с кем, возможно, эти люди вам еще пригодятся.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы, если у вас есть перед кем-то какие-то обязательства – непременно их выполните и закройте уже эту тему. И правильнее всего это сделать до субботы. На выходных дела пойдут ни шатко ни валко, и быстро разобраться с накопившимися вопросами уже не получится. В любви будьте осторожнее – если вы хотели легкого романа, то сейчас не самое удачное для него время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Риск – не такое уж благородное дело. По крайней мере, не для вас и не теперь. Вас обязательно попытаются втянуть в какую-то авантюру – не поддавайтесь. Особенно если это какая-то коллективная затея. Вы на этой неделе куда успешнее, когда «солируете», чем когда «поете в хоре».

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы похожи на кипящий чайник: еще немного – и крышку чайника сорвет со свистом. Вам обязательно нужно снизить накал, иначе до добра это не доведет. Или с работы уволитесь, хлопнув дверью, или со второй половиной разругаетесь в дым. Держите себя в руках.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам предстоит странноватая неделя. То окружающие ведут себя загадочно, то события происходят какие-то непонятные… Не паникуйте, это не так страшно, как кажется. Можете посвятить эту неделю полезным знакомствам, обучению чему-то новому. Выходные проведите дома, тихо и мирно.

Козероги (22 декабря — 19 января)

У Козерогов на повестке дня острее всего будут стоять вопросы, связанные с финансами. Необдуманных трат следует избегать, как и дел, требующих чересчур большого количества усилий. Астролог Офелия Айн советует: тщательно проанализируйте ситуацию – вы увидите те грани финансовых связей, которые прежде были от вас скрыты.