«А что, так можно было?»: Елена Борщева рассказала, как вынесла из отеля шикарный банный халат

Известная юмористка Елена Борщева выпустила книгу «Как поймать юмор за хвост» и теперь публикует отрывки из нее в Instagram. В одном из постов она рассказала, как феерично стала обладательницей шикарного банного халата.

История произошла во время гастролей шоу Comedy Woman. Как-то вечером вся команда играла в отеле в фанты, каждому участнику досталось смешное задание. Кому-то выпало надеть помпезное платье с перьями и в таком виде сделать заказ в баре. Елене же достался «квест» взять из номера банный халат и надеть его поверх одежды в день выселения. Артистка так и сделала. Она сдала ключ на стойке регистрации, объявила, что уезжает, и с невозмутимым выражением лица вышла в халате из гостиницы, а затем села в машину. За этим номером наблюдала вся группа Comedy Woman.

«Я, как и все мои коллеги, была удивлена, что меня не задержали. Вот таким образом мне достался шикарный халат, а девочки переглянулись между собой и спросили: «А что, так можно было?», — вспоминает Борщева.

По ее словам, халат был пушистый и мягкий, расшитый золотыми буквами. Ну, простые туристы тащат из отелей лампочки и мыло, а у звезд шоу-бизнеса другой размах.

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