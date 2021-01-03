Гороскоп на неделю с 4 по 10 января для всех знаков зодиака

Из гороскопа вы узнаете, какое начало года всех нас ожидает.

Дела на этой неделе пойдут медленно, жизнь станет спокойной и размеренной. Очень хорошо заниматься наведением порядка, уборкой, раскладыванием всего по полочкам.

В первой половине недели мы еще по инерции будем кутить, но затем возьмем себя в руки, начиная, наконец, считать деньги.

С отношений слетит праздничный флер, уступая место реальности и рутине. Это может разрушить поверхностные отношения. Однако в то же время – это хороший период для отношений серьезных.

Что еще ждет нас в первую неделю полноценную неделю января – расскажет Teleprogramma.pro.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги окажутся в центре событий. Мир будто буквально начнет крутиться вокруг вас, это может вскружить голову. Вас, против обыкновения, начнет интересовать мода.

Любовь

В любви все будет так, как захотите вы. Хотите окунуться в омут страсти – вам это по плечу, хотите тихо сидеть у камина – тоже запросто.

Финансы

Вам захочется решать важные дела, но усилия не увенчаются успехом – многие финансовые вопросы словно заморозятся. А вот поссориться из-за денег вы можете легко.

Здоровье

Чем тратить деньги на модные вещички, лучше вложите их в собственное здоровье – например, можете посетить санаторий.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев ждут большие и значимые события, часто связанные не только с самими Водолеями, но и с глобальными процессами в обществе вообще. Держите ушки на макушке – вам будет приходить разная информация, и очень важно ее не пропустить. Эти знания дадут вам толчок к развитию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Как говорил мистер Шерлок Холмс: «На свете нет ничего важнее мелочей». Обращайте внимание на детали – вы обнаружите ошибки, которые вам по силам исправить. Не хватайтесь за новое, пока не завершите текущие дела, и не позволяйте эмоциям управлять вами. Тогда к концу недели вы сумеете разглядеть новые горизонты и наметите путь к ним.

Овны (21 марта — 19 апреля)

На Овнов вдруг снизойдет спокойствие. Никакого спонтанного захвата соседних королевств – все по делу, с экономным расходованием энергии и детальным планированием следующих ходов. Хороший настрой для того, чтобы заняться делами, связанными с деньгами.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов энергии прибавится. И направить ее нужно в мирное русло – не на суету, внезапные решения и хаотичную деятельность, а на завершение ранее начатых дел. А еще можно строить далекоидущие планы – если вы сумеете правильно выстроить приоритеты, за год вы вполне способны добиться цели.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы все еще заряжены энергией прошлой недели – вам легко даются переговоры, изучение нового, вы без усилий воспринимаете поступающую информацию. Практически любое общение обречено на успех, а интеллектуальный труд сейчас – ваш конек. Пользуйтесь моментом.

Раки (22 июня — 22 июля)

Забота – это самое главное для Раков на этой неделе. Возможно, вам захочется, чтобы ухаживали за вами, а может быть, это вы окружите близких людей заботой. Особенно удачна эта неделя у тех, кто не работает в новогодние праздники, ведь в данный момент отдых для вас жизненно необходим.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам покажется, что их загнали в клетку и постоянно заставляют делать то, чего они не хотят. Но поверьте, метаться по клетке и грызть прутья – занятие непродуктивное. Лучше обратите внимание на личную жизнь. Она у вас обещает быть бурной – флирт, романы, ссоры, встречи и расставания. Скучать не придется.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Все, можете больше не терпеть и не сдерживаться – можно уже работать. Вы будете очень успешны и эффективны в любой трудовой деятельности. Впрочем, это не значит, что вам непременно нужно лететь на службу – вас может с головой поглотить какое-то интересное дело и за пределами рабочего места.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы будут умиротворенными и благодушными. Много времени они посвятят семейным хлопотам и домашним заботам. Вас больше обычного будет привлекать все красивое и утонченное, возможно, вы даже займетесь облагораживанием собственного дома. Можете сходить в гости, а еще лучше – пригласите тех, кто вам нравится, к себе. Очень приятно проведете время.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут кукловодами и серыми кардиналами – у вас прекрасно получится манипулировать людьми и добиваться от них того, чего вам надо. Правда, во второй половине недели вас настигнет недовольство всем и вся. Держите себя в руках и не срывайтесь на окружающих, иначе вам это еще припомнят.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

До самых выходных у Стрельцов отличный период для экспериментов с внешностью, ухода за собой, шопинга и других не менее приятных дел. К концу недели запал иссякнет, и вам захочется заниматься чем-то иным. Например, посетить интересное мероприятие, пообщаться с друзьями, сходить куда-нибудь погулять. Не отказывайте себе в этом.

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