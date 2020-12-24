Наступает судьбоносная Эра Водолея: видеопредсказание астролога

Известный таролог специально для Teleprogramma.pro рассказала, что это значит.

Астрологи утверждают, что наступает Эра Водолея, которая сменит властвующую две тысячи лет Эру Рыб. По словам предсказателей, это эпоха, в которой будут господствовать учения и научные достижения.

Вообще, Водолей – это знак братства и гуманности. Астрологи ожидают, что в грядущую эру отдельные государства исчезнут, и человечество объединится в один народ, не разделенный на национальности. То есть в каком-то смысле новая эпоха станет «золотой».

Подробнее Teleprogramma.pro рассказала астролог Марианна Абравитова. Смотрите в нашем видео.