Большой зодиакальный гороскоп на 2021 год

Уходящий год Крысы ознаменовал старт нового 12-летнего цикла, начало которого всегда сопряжено с очищением, переустройством привычного уклада вещей. Пандемия коронавируса, неспроста пришедшего к нам именно с Востока, красноречивее некуда иллюстрирует наступившее время перемен, которое продолжится и в грядущем году Быка.

Тон 2021-му задает Большая Мутация или Большое Соединение — так часто называют «встречу» Сатурна и Юпитера в Водолее, к тому же практически совпавшую на этот раз с днем зимнего солнцестояния — 21 декабря.

Это означает начало новой эры в истории, которая продлится ближайшие 20 лет. Не стоит бояться этих перемен: мы с вами пережили сложнейший год под влиянием соединения Сатурна и Плутона в Козероге, ввергших планету в хаос. Тогда как «содружество» Юпитера и Сатурна позволяет рассчитывать на положительную тональность грядущих изменений. Человечество все смелее будет заглядывать в будущее, вместе с тем находя свежие решения задач сегодняшних. Духовное, интеллектуальное будет все более преобладать над материальным, мы стоим на пороге взрывных научных открытий, появления невиданных технологий.

Год не обещает быть простым, но вместе с тем таит в себе гораздо большие, чем 2020-й, возможности. Бык будет благосклонен к тем, кто не зацикливается на сиюминутных вещах, а сосредоточится на стратегическом планировании. Да, проблемы надо решать здесь и сейчас, но не забывайте смотреть на два шага вперед.

Если вы давно мечтали кардинально поменять образ жизни, сферу деятельности и т. п., то наступает ваше время.

Чего ждать знакам зодиака, рассказывает Айла, магистр астрологии, — специально для «Телепрограммы».

Козероги (22 декабря — 19 января)

Вы привыкли рассчитывать только на себя — не зря говорят, что Козерогам свойственны целеустремленность и выдержка. Все так, но иногда стоит не только не отказаться от предложенной помощи, но и самому попросить о ней. В 2021-м вам предстоит убедиться, что работа — это еще не все. Весь год и особенно в январе — марте будьте аккуратны с финансами, не помешает «подушка безопасности» — есть вероятность, что вам понадобится значительная сумма.

Контролируйте склонность к спорам: вы и так знаете, что правы, а потерять друга проще, чем обрести.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Наступившая эпоха перемен в этом году благоволит к вам. «Пора вылезать из норы» — вот ваш девиз на 2021-й. Из какой норы конкретно — личных проблем, одиночества или карьерных неурядиц, — решаете вы сами.

Еще один ваш символ года — движение. С чего начать — со сноуборда или с движения вперед в метафорическом смысле, — не столь важно: любое ваше действие отзовется позитивным откликом Вселенной. Да, и не отталкивайте тех, кто к вам тянется.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В самом начале года возможна ситуация сложного морального выбора, связанная с работой и финансами. Время удачных спонтанных решений — февраль и первая декада марта. Держите себя в руках в сентябре: вероятен эмоциональный всплеск на фоне рутинной деятельности. Залог душевного здоровья — капля здорового эгоизма: находите время на отдых и увлечения.

Хорошее время для пополнения в семействе, будь то ребенок или домашний питомец.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Соглашайтесь с собой, когда решить что-то хочется немедленно, а не тяните резину неделю, как обычно. Да, вам снова можно мчаться впереди паровоза! Не стесняйтесь доносить до руководства самые неожиданные идеи и не бойтесь поменять работу, если давно хочется: год дает карт-бланш Овнам в сфере предприимчивости и здорового авантюризма. Или сейчас, или никогда.

А самое главное, что для вас 2021-й обещает стать годом любви. Особенно это касается одиноких мужчин — Овнов, вероятность лишиться статуса холостяка наиболее выражена в марте и августе. Весной — летом семейным Овнам придется пройти проверку на моральную устойчивость: вы вдруг обнаружите, что плывете на утлой лодчонке в море соблазнов.

В феврале следует особенно внимательно отнестись к здоровью.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам благоприятствует финансовая фортуна: подходящий период, чтобы оформить ипотеку или вложиться в бизнес. С высокой долей вероятности у вас появится дополнительный источник дохода. При этом избегайте рискованных денежных операций, особенно в ноябре — декабре.

Зеленый свет зажжется на улице тех Тельцов, кого в 2020-м не покидало ощущение, что они вечно опаздывают на свой поезд. Пришла пора избавляться от комплекса неудачника.

Особое значение приобретут семья и друзья. В сложный момент придет помощь от человека, на которого вы никогда не рассчитывали. В личной жизни преобладающая нота — стабильность. Кстати, вы ведь уже догадались, что небесный Телец и Бык из восточной мифологии — близкая родня? Пользуйтесь!

Близнецы (21 мая — 21 июня)

«Ну ничего себе!» — вот что вы будете регулярно говорить себе в год Быка, в том числе удивляясь своим собственным поступкам — к счастью, чаще в позитивном контексте. Звезды подкинут вам шанс многое поменять в жизни, причем свежие идеи придут из прошлого: позабытый знакомый может решить вопрос с работой и деньгами, а то и прежняя пассия вновь появится на горизонте и добавит свежести в личную жизнь.

Будьте начеку в июне — июле, когда вероятность головокружительных неожиданностей особенно велика: в этот момент как никогда важно не принимать скоропалительных решений, особенно в юридической сфере. И в целом в этот период судьба даст вам возможность определить свою жизнь на несколько лет вперед.

Раки (22 июня — 22 июля)

Уйдет в прошлое застарелый конфликт, мучивший вас годами, причем без особых с вашей стороны усилий. Год характеризует постоянное и радостное для вас присутствие близкого человека рядом. Одиноким представителям знака самое время подумать о браке. В июне возможна неожиданная, но приятная встреча.

Все говорит о том, что работа принесет вам удовлетворение, велики шансы на повышение по службе и соответственно рост доходов. При этом высока вероятность смены сферы деятельности. Ситуации сложного выбора могут сложиться в феврале и июне.

Также год благоприятен для новых начинаний, связанных с получением новых знаний, и решения вопросов юридического толка.

Львы (23 июля — 22 августа)

Не заставляйте Быка сердиться и держите в узде свой горячий темперамент. Звезды рекомендуют проявлять рачительность, особенно в январе — мае. Прежде чем давать в долг, хорошенько подумайте: вы уверены, что вам вернут ваши деньги?

Не горюйте, что вынуждены работать без продыху: ваш упорный труд будет щедро вознагражден. И не рычите на вторую половинку: сейчас лучше прикинуться милым котенком, а не львом, чтобы не распугать свое счастье.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Если уж Вселенная, поскрипывая созвездиями, решила меняться, то почему бы и вам не стоять на месте? Решительность — вот что вам сейчас нужно, чтобы разобраться с проблемами, которые вы откладывали годами.

В 2021-м в вашей жизни может появиться человек, который поможет вам избавиться от внутреннего конфликта с самим собой. Вашему знакомству может предшествовать серьезная ссора с третьим лицом, так что будьте аккуратны в общении с легковозбудимыми знакомыми. Год благоприятен для Дев творческих и научных профессий.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Умение видеть компромиссы там, где другим мерещатся боль и отчаяние, вас не раз выручит. В профессиональной сфере возможны как взлеты, так и неудачи — чтобы избежать последних, следите за картиной в целом. В ноябре — декабре вы можете получить предложение принять участие в рискованной финансовой операции, от которого лучше отказаться. Переживания на работе компенсируют отношения с родными — вы ощутите мощную волну теплоты и поддержки.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Новые знакомства будут иметь определяющее значение на протяжении всего года. Финансовое положение может заметно выправиться ближе к середине года благодаря помощи именно новых дружеских контактов.

В январе — феврале возможно на первый взгляд кратковременное увлечение, которое перерастет в длительные отношения. В этот же период вас ждет неожиданное, но приятное известие, связанное с работой. В июне высока вероятность стать жертвой мошенников — будьте начеку. В течение всего года не пренебрегайте своим здоровьем.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Судьба предложит вам подняться на ступеньку-другую по карьерной лестнице.

Стремление снять стресс при помощи алкоголя может привести к неприятным последствиям — есть опасность быть замешанным в незаконном дельце в первой трети года. Спокойно относиться к житейским бурям помогут путешествия, которые у вас особенно вероятны начиная с июня. На личном фронте тоже не скучно: одиноким Стрельцам звезды сулят судьбоносную встречу ближе к осени.

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