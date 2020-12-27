Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января для всех знаков зодиака

После трудной предыдущей недели нас ожидает праздник – настроение приподнятое, эмоции положительные.

Есть, конечно, и ложка дегтя. Повышенная эмоциональность часто ведет к сентиментальности и обидчивости, нужно быть к этому готовыми. Самый неудачный день – среда, на него не нужно планировать ничего важного.

А вот остальные дни обещают быть интересными, приятными и «много-много радости» принесут не только детишкам, но и всем тем, кто из детского возраста уже вышел.

Что предстоит нам в предновогодние и праздничные дни – расскажет Teleprogramma.pro.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам нужно прекратить беспокоиться, что о них подумают другие. Вы не золотой червонец, чтобы всем нравиться. Живите так, как хочется вам, и не стесняйтесь самовыражаться.

Любовь

Вы прекрасны. Это правда. Но от мыслей об этом все же стоит отвлечься – чтобы проанализировать свои отношения и понять, нужны они вам или нет.

Финансы

Хорошая неделя для финансов, вы многое успеете сделать. Главное – не решать важных вопросов в середине недели, эти дни для работы с деньгами неудачны.

Здоровье

Позаботьтесь о здоровье, подготовьтесь к праздникам, постарайтесь быть аккуратнее с напитками и едой. Поухаживайте за собой и своей внешностью – вам понравится.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи встанут во главе чего-то: группы людей, проекта, мероприятия. Не отказывайтесь, если вам предлагают поруководить, пусть даже временно. Это поднимет ваш авторитет. А Новый год лучше всего праздновать в компании любимого человека или кандидата на эту «должность».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы будут романтично настроены, но это не станет помехой для регулярного появления в обществе. Может быть, вы захотите представить свою вторую половинку друзьям, родственникам или коллегам. А может быть, вас потянет на публичное признание в любви. В праздники избегайте излишеств – и в новый год войдете здоровыми и обновленными.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов неделя пройдет на позитиве. Настроение прекрасное, вас сможет развеселить даже ситуация, которая в других обстоятельствах могла бы вас и разозлить. Новогоднюю ночь вы захотите провести в узком кругу, но потом вам захочется веселиться и кутить. Так что до конца недели вы будете погружены в эту праздничную атмосферу.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы проведут неделю в хлопотах – предпраздничная подготовка, елка, подарки, салатики. А потом сам праздник, и тогда подарки получать уже будете вы. Отличная неделя и для любви, и для денег. Исключение – среда. В этот день лучше не покупать, не тратить и не ходить на свидания. А в остальном все прекрасно.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы на этой неделе – Фигаро. То тут, то там, везде нужно успеть, решить кучу финансовых вопросов, найти правильные подарки и так далее. Вы и новогоднюю ночь будете в непрерывном движении. Этого запала хватит до самого конца недели. Посетить пару сотен новогодних мероприятий? Да легко!

Раки (22 июня — 22 июля)

В начале недели Ракам предстоит потрудиться, результат вашего труда вас порадует. А потом вам захочется уединения и тишины. Конец года порядком помотает вам нервы, хотя тут, скорее, все дело в вашей чрезмерной эмоциональности, а не в реальных проблемах. Но потом вы успокоитесь и в новый год вступите спокойными и умиротворенными.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы, куйте железо пока горячо! Если вы давно хотели что-то изменить в своей жизни – начало недели прекрасно для этого подходит. Потом вам станет не до перемен – ведь если вы будете заниматься делами, кто тогда будет блистать всю оставшуюся неделю? А вы будете блистать так, что позавидует любая новогодняя гирлянда.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Кто как, а Девы готовы и под елку притащить работу и «дорабатывать», пока все встречают Новый год. Дорогие Девы, работайте, но знайте меру – когда пробьют куранты, вы должны быть довольные, счастливые и без мыслей о работе. Подумаете о ней не раньше, чем на следующей неделе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов ожидает какой-то сюрприз, событие или новость. Не пугайтесь, случится что-то хорошее. Некоторое напряжение ожидает вас на работе в среду, а потом вам предстоит замечательно время – остаток недели вы проведете в компании друзей и единомышленников. Вам понравится.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы проявят не слишком характерную для них щедрость. По крайней мере, вы будете щедры по отношению к тем, кто вам нравится. А если вас что-то не устраивает в личной жизни – смело меняйте. Станет лучше. И позаботьтесь о том, чтобы в праздники обязательно посетить статусное мероприятие – это именно то, что вам нужно.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Красиво жить не запретишь. Стрельцам-то уж точно не запретишь. Вы будете сорить деньгами, выглядеть круче селебрити, вас потянет ко всему эстетичному и прекрасному. Сейчас вам совершенно необязательно быть проще, чтобы люди к вам потянулись. Вы и так будете окружены вниманием всю неделю, особенно в праздничные дни.

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