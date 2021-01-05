Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2021 год

Таролог и парапсихолог Тереза Адам специально для Teleprogramma.pro рассказала, кому повезет в любви в год Быка, а кому не очень.

Овен

Овнам в паре необходимо уделять как можно больше внимания своей второй половинке. Возьмите инициативу в свои руки и почаще устраивайте романтические выходные, делайте своему партнер сюрпризы и не скупитесь на приятные слова и комплименты. Таким образом вы закрепите гармонию в отношениях. Не допускайте соперничества и споров о том, кто в доме хозяин, это не принесет ничего хорошего.

Одиноким овнам стоит присмотреться внимательней к своему окружению: возможно, кто-то из давних знакомых и друзей к вам неравнодушен.

Телец

В 2021 году отношения Тельцов будут осложнены постоянными спорами и решением бытовых вопросов. Звезды рекомендуют вам оставить в стороне эгоизм, научиться слышать партнера и идти на компромисс. Преодолев эти моменты и решив ряд насущных вопросов, вы со своей второй половинкой войдете в новый, более зрелый этап отношений.

Тельцы, которые еще не нашли себе пару, будут испытывать постоянную тоску, которая может спровоцировать их на легкомысленную любовную интригу. Будьте как можно более разборчивы в выборе объекта симпатии и не бросайтесь в омут с головой, ведь впоследствии вы можете пожалеть о потраченном времени.

Близнецы

Личная жизнь Близнецов будет протекать в наступающем году достаточно спокойно. Конфликтов в отношениях со второй половинкой не предвидится, в паре будет царить спокойствие и взаимопонимание. Некоторым представителям знака такое положение дел может наскучить, что может спровоцировать конфликты. Этого делать не стоит, лучше внесите разнообразие в отношения в позитивном ключе.

Одиноким представителям знака в этом году будет сложно найти себе пару, звезды советуют вам сконцентрироваться на других сферах жизни.

Рак

У Раков в личной жизни ожидаются ссоры и конфликты, от вас потребуется проявить выдержку и держать под контролем свои эмоции и слова, чтобы не нанести серьезный урон отношениям. Помните, что эти проблемы со взаимопониманием в паре – явление, они будут то возникать, то неожиданно отступать.

Одиноким представителям знака звезды обещают повышенное внимание со стороны противоположного пола, постарайтесь проявить себя с лучшей стороны и новое интересное знакомство не заставит себя долго ждать.

Лев

В отношениях Львов может возникнуть серьезное испытание. Вас ожидают различные соблазны, поддавшись которым вы нанесете непоправимый вред отношениям. Тщательно обдумывайте каждый свой поступок и будьте честными со своим партнером, ведь настоящие отношения намного дороже мимолетных связей.

У одиноких представителей знака появится шанс возобновить старые отношения, однако необходимо взвесить все плюсы и минусы этого шага.

Дева

Девам в этом году звезды рекомендуют чаще говорить своим близким и второй половинке о том, что вы их любите и цените. Им необходимо ваше внимание и теплота, не скупитесь на теплые слова и поощрение. Конфликтов в отношениях вам удастся избежать, если вы не станете придираться к партнеру по мелочам.

Одиноким представителям знака стоит избегать излишней мечтательности и обратить свое внимание на реальных и перспективных представителей противоположного пола, которые проявляют к вам интерес.

Весы

В личной жизни Весов ожидается затишье. Отношения могут показаться рутиной, а партнер – наскучить. Однако не спешите думать о расставании, звезды рекомендуют вам своими руками внести в отношения разнообразие и яркие эмоции. Придумайте что-то интересное, устройте романтическое приключение или путешествие, это вернет вам веру в любовь.

Если у вас еще нет второй половинки, то в этом году вам необходимо проявлять активность, чтобы встретить объект симпатии. Почаще выбирайтесь из дома, будьте активны и общительны, тогда светлые чувства обязательно появятся в вашей жизни.

Скорпион

В отношениях вам стоит быть тактичней и стараться идти на компромисс, иначе у вашего партнера может сложиться впечатление, будто вы не уважаете его и его мнение. Любые конфликты и разногласия будут отдалять вас с партнером друг от друга и именно от вас зависит будущее отношений.

У одиноких Скорпионов появится отличная возможность с головой окунуться в новые отношения! Повнимательней присмотритесь к своему окружению. Возможно, вы найдете человека, который будет вам симпатичен, и он ответит взаимностью. Главное, не бойтесь сделать первый шаг!

Стрелец

В 2021 году личная жизнь представителей этого знака будет протекать достаточно бурно. Стрельцов в паре ждут как светлые романтические моменты, так и недопонимая в отношениях. Звезды рекомендуют вам гасить негативные эмоции и не вспоминать старые обиды, чтобы не допустить разлада в отношениях.

У одиноких стрельцов появится шанс найти свою вторую половинку, причем симпатию могут вызвать сразу несколько человек из вашего окружения, необходимо постараться сделать правильный выбор и не допускать ошибок прошлого.

Козерог

В отношениях Козерогов будет царить взаимопонимание и гармония. Самое время узнать партнера поближе и проводить как можно больше времени вместе. Идеальным шагом станет совместное путешествие или другой отдых вдвоем в начале года. Вы проведете незабываемые минуты вместе.

Одиноким Козерогам стоит заняться самоанализом и постараться понять причины, по которым у вас все еще нет второй половинки. В середине года звезды помогут понять, что необходимо изменить в себе, чтобы обрести личное счастье.

Водолей

Отношения Водолеев в этом году заиграют новыми красками. Ваш партнер откроется вам с новой, интересное стороны, а совместное времяпровождение станет намного более увлекательным и приятным. Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и не позволяйте посторонним людям давать оценку вашим отношениям. Ведь под влиянием зависти люди могут наговорить негативных вещей с целью расстроить пару.

Одинокие Водолеи будут буквально купаться во внимании, остается только сделать правильный выбор и не упустить нужный момент.

Рыбы

В этом году вы будете более раздражительны в отношениях со своей второй половинкой, чем обычно. Следите за своими словами и поступками, не допускайте негативных выпадов в сторону партнера, иначе вернуть мир в отношения потом будет очень тяжело. Проводя время вместе, старайтесь не допускать выяснения отношений и споров по пустякам, вам не удастся избежать конфликтных ситуаций.

Многие одинокие представители знака могут окунуться в новый роман, однако он, скорее всего, будет иметь кратковременный характер.

Тереза Адам — таролог, астролог, ясновидящая.

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