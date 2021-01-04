Денежный гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Таролог Галина Янко специально для Teleprogramma.pro рассказала, какие знаки ждет колоссальный успех, а кому придется в следующем году экономить.

Овен

В начале этого года вам, возможно, придется столкнуться с финансовыми ограничениями. Значительная часть средств будет потрачена на здоровье близких. Хотя после этого, особенно в период с апреля по сентябрь, планета Юпитер окажется в одиннадцатом доме вашего знака, что может привести к благоприятным изменениям в вашей финансовой жизни. На этом некоторые из ваших финансовых проблем подойдут к концу, и у некоторых появятся возможности хорошо зарабатывать.

Телец

Тельцы должны подготовиться к внезапному увеличению расходов. В это время ваш спутник жизни или член семьи может попросить материальную помощь. Старайтесь не одалживать и не занимать у близких, чтобы избежать конфликтов на денежной почве.

В целом, январь, первые четырнадцать дней апреля, май, июнь, последняя неделя июля и затем сентябрь будут особенно хорошими с точки зрения денег. Однако первая неделя января, вторая половина апреля, конец сентября, ноябрь и декабрь могут оказаться для вас финансово трудными.

Близнецы

Предстоящий новый год не будет для вас очень благоприятным. За это время вы, скорее всего, столкнетесь с денежными потерями. Однако когда планета Юпитер перейдет из восьмого дома и войдет в девятый дом вашего знака в середине года, в вашей финансовой жизни все изменится к лучшему.

Конец января, февраль, апрель, май и сентябрь окажутся удачными. В оставшееся время вы должны спланировать стратегию того, как сэкономить свои деньги и приложить усилия для накопления средств «на черный день».

Рак

Начало года может начаться на слабой ноте, потому что красная планета Марс останется в десятом доме вашего знака зодиака. Под его влиянием ваша работоспособность снизится, как и способность грамотно рассчитывать бюджет.

Однако с марта по май существует вероятность того, что вы получите большую выгоду от государственного сектора. В августе все складывается в вашу пользу. Май месяц окажется для вас финансово плодотворным, кроме того, вам удастся хорошо зарабатывать из нескольких источников дохода.

Лев

2021 год окажется удачным для уроженцев Льва. Но вам придется сосредоточиться на управлении денежным потоком и увеличении дохода. Начало этого года будет благоприятным для вашей финансовой жизни. После этого апрель окажется крайне плодотворным. За это время ваш доход будет стремительно расти. Помимо продвижения по службе, вы будете хорошо зарабатывать за счет новых источников дохода.

В июле рост пойдет на спад, Львам придется научиться экономить и не рисковать в материальном плане. А продавцам, бизнесменам следует избегать любых крупных вложений в это время.

Дева

В начале этого года финансовая жизнь будет оставаться слабой, но темпы будут расти медленно и неуклонно. Красная планета Марс будет находиться в восьмом доме вашего знака. В этот период ваши расходы обязательно увеличатся, но вы сможете научиться жить по средствам, что точно не будет лишним навыком для представителей знака.

С апреля по сентябрь ваши расходы внезапно увеличатся, что может оказаться неконтролируемым после определенного момента. Это напрямую отрицательно скажется на вашем финансовом положении. Август будет лучшим временем для карьерных свершений, смены работы или крупных вложений и сделок.

Весы

Начало этого года окажется для вас крайне благоприятным. Особенно в период с января по март, а затем с июня, июля и августа. За это время ваши источники дохода значительно увеличатся, и все, что вы делаете, поможет заработать хорошую сумму и получить большую выгоду.

Удача поддержит вас во всех ваших начинаниях. Весы смогут избавиться от финансового кризиса и устранить предыдущие денежные проблемы. Однако из-за воздействия планеты Марс в сентябре на вашем пути могут возникнуть несколько проблем. В особенности это незапланированные траты, проблемы с кредитами и расходами, касающимися здоровья.

Скорпион

Год будет неоднозначным для Скорпиона. Из-за аспекта Сатурна весной 2021 года вы должны держаться подальше от любых аргументов или дискуссий, которые могут привести к горячим спорам. Однако любое судебное разбирательство, связанное с деньгами, подойдет к концу, и решение будет принято в вашу пользу.

Вы можете получить денежную выгоду даже от государственного сектора. Кроме того, вам удастся сэкономить большую часть дохода и укрепить общее финансовое положение уже к началу лета.

Стрелец

Год окажется финансово мощным для Стрельцов. Это произойдет потому, что планета Сатурн будет оставаться во втором доме в течение года, и ее влияние на ваш знак положительно повлияет.

Последняя неделя января, а также июль, сентябрь и октябрь принесут вам самые благоприятные результаты в финансовой жизни. В это время вы будете зарабатывать деньги разными способами. Также в этом году вы можете потратить большие деньги на расширение своего бизнеса. Следовательно, вам рекомендуется соблюдать осторожность, прежде чем принимать какое-либо решение.

Козерог

В течение этого времени вам нужно будет не отставать от своих результатов, максимально используя каждую возможностью. Кроме того, с 6 апреля по 20 сентября, а затем с 20 ноября вы получите несколько финансовых сюрпризов. Транзит Юпитера во втором доме вашего знака приведет вас к финансовому процветанию в начале года.

Во второй половине года Козерогам придется отказаться от кредитов и крупных сделок. В целом, вам придется контролировать свои расходы в январе, мае и августе, иначе дела могут пойти плохо.

Водолей

Новый 2021 год принесет вам различные экономические проблемы и препятствия. Согласно планетному положению, Сатурн будет оставаться в двенадцатом доме вашего знака зодиака в течение года. Это приведет к колебаниям ситуации в вашей финансовой жизни.

Согласно финансовым прогнозам на 2021 год, вы можете потратить большую сумму на удовлетворение требований членов семьи. Придется грамотно расставлять приоритеты и научиться отказывать себе в некоторых потребностях. В целом, январь, февраль, апрель, сентябрь и декабрь принесут положительные результаты. А пока вам, возможно, придется столкнуться со сложностями.

Рыбы

Рыбы в этом году добьются лучших результатов в своей финансовой жизни. Сатурн, находящийся в одиннадцатом доме вашего знака зодиака, подарит Рыбам возможность иметь постоянный источник дохода. Наряду с этим Марс во втором доме вашего знака также укрепит ваше финансовое положение в начале года.

Однако из-за транзита Юпитера в Водолее вы, скорее всего, столкнетесь с несколькими препятствиями, связанными с доходом. В основном это проблема расходов, которую можно устранить простой экономией. Будьте осторожными в разговорах с начальством, откажитесь от любых горячих споров, чтобы не рисковать рабочим местом.

Галина Янко — Таролог, астролог.

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