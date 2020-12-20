Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков зодиака

И год, и месяц идут к своему завершению – что они принесут нам?

Практический последний аккорд 2020 года соответствует общим тенденциям этого года. Неделя сложная, конфликтная, полная подводных камней и негативных эмоций. Чтобы ее пережить, нужно быть немного Сфинксом – сохранять спокойствие и не реагировать на раздражители.

Зато это прекрасное время для генеральной уборки, выбрасывания хлама, избавления от всего отжившего и ненужного. Когда это делать, как не перед вступлением в новый год? Так что пользуемся моментом.

Как еще отразится эта неделя на знаках Зодиака и что с этим делать – расскажет Teleprogramma.pro.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги в панике – им кажется, что они ничего не успевают. Не стоит так напрягаться – лучше остановиться и оценить ситуацию. Возможно, вы найдете более простое решение.

Любовь

Козероги так заняты своим миллионом дел, что на любовь времени не останется – прямо-таки от слова «совсем». Постарайтесь хоть вечерами обращать внимание на партнера.

Финансы

Трудолюбивые и умные Козероги точно найдут, куда удачно вложить деньги. Финансовых дел предстоит много – будьте собраны и внимательны.

Здоровье

От перенапряжения у вас может пошатнуться здоровье, но вы по привычке махнете рукой – дескать, сейчас вам некогда. Это ошибка. Не пропускайте сигналы организма и начинайте лечение вовремя.

Водолеи (20 января — 18 февраля) Водолеев подстерегают опасности – поездок лучше избегать, а с близкими не ссориться. Но в целом, неделя неплоха – вы сможете реализовать какую-то идею, или выполнить очень важное дело, или встать во главе значимого события. Нужно только сосредоточиться на том, чем вы занимаетесь, – и успех вам гарантирован.

Рыбы (19 февраля — 20 марта) Рыб снова одолеет лиричность, вы станете сентиментальны и нежны. Постарайтесь поддерживать в себе оптимизм – чем лучше у вас настроение, тем лучше идут дела. А вот с финансами проявляйте крайнюю осторожность – неделя для любых финансовых вопросов неблагоприятна.

Овны (21 марта — 19 апреля)

На этой неделе каждый Овен – сам себе, как говорится, «злобный буратино». Так и норовят – кто залезть в бутылку, а кто на рожон. Держите себя в руках, не портите перед новым годом жизнь ни себе, ни окружающим. Если же вам удалось сдержаться, а что-то все равно в вашей жизни разрушилось – не расстраивайтесь. Значит, туда ему и дорога.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов ожидает приятная неделя. Можно никуда особо не торопиться, действуя так, как вы любите – спокойно и размеренно. Главное, следовать заранее составленному плану. В отличие от большинства, вы можете себе позволить даже немножко расслабиться и побаловать себя чем-нибудь приятным.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам нужно собраться и стать серьезнее. Вам предстоит неделя, связанная с важными финансовыми вопросами, и легкомыслию в их решении просто нет места. Причем чаще всего вам нужно действовать не с группой людей, а самостоятельно – даже в сплоченных компаниях сейчас возможны разногласия и крупные ссоры.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки погрузятся в вопросы финансов и бизнеса. Будет непросто – постоянные препятствия, проблемы во взаимоотношениях с партнерами, руководством, коллегами подольют масла в огонь и совсем не упростят вам жизнь. Не впадайте в отчаяние, вы справитесь. А в выходные из этого водоворота вас благополучно вынесет на «райские берега».

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам надо настроиться на упорный труд – неделя обещает быть богатой на события, а вы приняли волевое решение разобрать все-все-все дела до наступления Нового года. Надо сказать, что у вас получится если не все, то многое. На этой неделе можно и нужно делать ставку на взаимодействие с другими людьми – вы сможете договориться с кем угодно.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам нужно пережить эту неделю максимально тихо и спокойно. Вокруг бушуют страсти, конфликты и разные острые ситуации. В общем, та еще «мясорубка». Если вы не хотите, чтобы она вас «перемолола», сидите в тихонько уголочке и занимайтесь своими делами. И тогда вы будете вознаграждены прекрасными приятными выходными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы в полной мере прочувствуют наэлектризованность атмосферы вокруг себя. Правда, в большинстве случаев, именно вы и будете ее «электризовать». Особенно это касается отношений с домашними. Вы либо будете постоянно от них отмахиваться, либо наоборот, начнете всех тиранить. Постарайтесь найти золотую середину, пока все не переругались.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы такие Скорпионы. Вам в кайф всеобщая нервозность, вы даже ссориться с окружающими будете в удовольствие. Накаленная обстановка придаст вам энергии, и вы, полные вдохновения, разберетесь со всем на свете. А уж если надо что-то сломать, разрушить и выбросить – тут вам просто не будет равных. Только не перестарайтесь.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам тоже нестрашны проблемы этой недели – всякие приятности будто сами идут к вам в руки. А потому вы будете жить и радоваться. Ситуация подстегнет ваш природный авантюризм, вы будете флиртовать, играть в игры, искать приключений. Не забывайте, что с этим нужно знать меру, а в остальном – просто наслаждайтесь.