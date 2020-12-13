Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря для всех знаков зодиака

Неделя начнется со значимого астрологического события – с солнечного затмения в Стрельце. Это значит, что в нашу жизнь придет нечто совершенно новое. В понедельник всем лучше быть тише воды ниже травы и даже дышать осторожно – затмение может спровоцировать на необдуманные поступки, последствия от которых придется расхлебывать не один день.

Затем с четверга начнутся изменения в обществе, и это повлияет на все сферы жизни. Сначала это будет не очень заметно, однако позднее станет видно, насколько иным станет мир. А сейчас можно готовиться к празднику и спокойно радоваться жизни.

Как все это отразится на каждом знаке Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов ждут большие перемены. И даже если они случатся не на этой неделе, фундамент для глобальных изменений будет заложен именно сейчас.

Любовь

В любви Стрельцам везет – от тех, кто жаждет с вами познакомиться, просто отбою нет. Можно вовсю наслаждаться. Главное, не доводите до греха, если вы связаны узами брака.

Финансы

Деньги придут к тем, кто прекрасно выглядит. Правда, чтобы так выглядеть, нужно деньги потратить, но кого волнуют такие мелочи? Можете считать, что это просто удачное вложение.

Здоровье

Если вы хотели «срочно похудеть к Новому году» – сейчас у вас есть такая возможность. Но обойдитесь без крайностей – голодные обмороки еще никому пользы не приносили.

Козероги (22 декабря — 19 января)

«Еще немного, еще чуть-чуть». Козероги, потерпите. К концу недели проблемы и трудности, которые на вас валятся, понемногу отступят. А до выходных постарайтесь лишних телодвижений не совершать, особенно в понедельник. Приводите пока в порядок мысли, расставляйте все по полочкам. Вам это доставит удовольствие.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи повсюду будут в компании, а личная жизнь окажется на виду. Впрочем, это неплохо – это может говорить, например, о заветном кольце в коробочке, которое вы будете охотно демонстрировать друзьям. Да и с деньгами все хорошо – вы можете получить их и обычным путем, и из неожиданного источника.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы продолжают заниматься деньгами. Причем времени на длинные коллективные обсуждения у вас не будет – решения нужно принимать достаточно быстро и опираясь только на собственные силы. Это потребует от вас некоторого напряжения – умственного и физического, но оно того стоит.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Если вы давно собирались подвести черту под каким-то делом, начало недели отличного для этого подходит. А потом ваша голова будет занята покупками, сделками и заграницей. В любви совет: хватит сравнивать всех со своим выдуманным идеалом. Не ловите руками воздух – ваша половинка где-то совсем рядом с вами, нужно только оглядеться.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

К Тельцам приходят деньги. Может быть, это будет совсем новый источник доходов, может быть, деньги принесет старый проект, а может, вам вернут долг. Вам захочется заниматься новогодними подарками, и средства у вас будут. К тому же у вас есть время, а это значит, что вас не опозорят ненужные подарки, купленные в последнюю секунду.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В начале недели из дома лучше не выходить – можно заработать сплошные неприятности. Зато потом перед вами откроется целая россыпь возможностей и перспективных предложений. Как говорится, только бери и делай. Наступает время важных решений, которые в дальнейшем повлияют на многое.

Раки (22 июня — 22 июля)

Фортуна на этой неделе улыбается и Ракам в отношениях, и свободным Ракам. Первым – в начале недели. Семейные пары будут строить планы, те, кто еще не узаконил отношения, могут решить, что пора бы отправиться в сторону загса. Свободным «предоставлена» вторая половина недели – вы легко сможете достичь успеха в любви.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам пора избавляться от хлама. Даже если это ваш самый любимый и ненаглядный хлам. Неужели вы не чувствуете, как он вам мешает и скоро полностью вас поглотит? А вы его в новый год тащить еще собираетесь. Проводите хлам с почестями и освободите, наконец, место для чего-то нового и прекрасного.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев на повестке дня вопросы недвижимости. Возможно, прямо сейчас во дворец вы не переедете, но готовиться к его покупке (или строительству) пора начинать. Неделя хороша и для денег – особенно если вам не нужно ни с кем договариваться, и все вопросы вы решаете самостоятельно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кони сытые бьют копытами. Как бы ни странно это звучало, на этой неделе Весы ведут себя именно как те «кони». Им хочется активности, они рвутся вперед. Терпите. Бурную деятельность лучше развивать не в начале недели, а во второй ее половине – тогда ваши усилия не пропадут даром.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы по-прежнему в ударе, и на вас куча людей смотрит влюбленными глазами. Так что будьте осторожнее во флирте – вы можете незаметно для себя разбить немало сердец. А вот в отношениях все иначе – между вами и партнером почувствуется напряжение. Чтобы не усугублять ситуацию, уважайте личное пространство друг друга.

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