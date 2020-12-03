Видеопредсказание на 2021 год от известного экстрасенса

Что же приготовил для нас Бык? Смотрите в видео Teleprogramma.pro.

Наверняка, многие из вас уже задумываются – что нам приготовил 2021 год. Казалось бы, что еще может произойти в новом году, когда уже все случилось в злосчастном 2020-м.

Известный таролог и экстрасенс Марианна Абравитова рассказала, что 2021 год – год обнуления.

Браки и знакомства впредь будут происходить стремительно. Люди жаждут новой жизни, новых эмоций, новых путешествий. Обновление – вот то слово, которое может охарактеризовать 2021-й год Быка.

Ну, а более подробно смотрите в видеопредсказании Teleprogramma.pro.