Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для всех знаков зодиака

Начало недели будет продуктивным, и мы сможем решить различные как деловые, так и домашние вопросы. Середина недели активна и динамична. Луна в знаке Весов способствует способствовать налаживанию партнерских отношений, главное не поругаться с партнерами в четверг. А вот конец недели будет довольно эмоциональным.

Мы станем придирчивыми к окружающим, кто-то или что-то выведет нас из себя. Вечер субботы лучше посвятить любимому занятию или хобби, или просто провести вечер с любимым человеком, но при условии, что вы не будете выяснять отношения. Конец недели лучше всего встретить на позитивной волне, избегая волнений и конфликтов.

Если избежать конфликта не удается, то лучше отправиться погулять в одиночестве или заняться какими-нибудь делами, которые требуют большой затраты сил. Этот совет будет актуален и на следующей неделе.

Что нам еще предстоит на этой неделе – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы на этой неделе – едва ли не главные звезды. Мир словно крутится вокруг вас. Если вы не станете зевать, то сможете решить много важных вопросов.

Любовь

Может, обычно вам нарциссизм чужд, но сейчас вы будете заниматься самолюбованием. Это чревато проблемами в отношениях – самовлюбленные типы никому не нравятся, учтите это.

Финансы

Пора навести порядок во всех делах, связанных с деньгами – путаницы быть не должно. Это отличный период, чтобы разложить все по полочкам.

Здоровье

Если вы давно планировали день очищения организма – четверг прекрасно подойдет для «очищающих» процедур.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам не стоит распространяться о своих занятиях. Лучше все делать тихо, спокойно и незаметно для посторонних. Вам лишние зрители ни к чему. В середине недели остерегайтесь обмана. А в остальном неделя обещает быть весьма приятной, и вы во многом сможете достичь успеха.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Всю неделю Водолеев подстерегают обманщики, особенно велика опасность столкнуться с обманом в сфере финансов. Но даже если никто не покусится на ваш кошелек, будут возникать проблемы и путаница. Нужно быть предельно осторожными и внимательными. Зато в любви вас ждут разные интересные события, которые доставят вам радость.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам предстоит решать финансовые вопросы – банки, налоговая и другие организации, связанные с деньгами, потребуют вашего внимания. Возможно, придется выкручиваться из самых разных ситуаций. Астролог Офелия Айн рекомендует вам за всеми этим заботами не забывать о личной жизни – она подкинет немало сюрпризов и неприятных, и приятных.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны активны и энергичны. И очень важно не растратить эту энергию впустую. А потому не хватайтесь за целую кучу новых дел – завершайте все то, что начали прежде. Сил у вас хоть отбавляй, у вас многое получится довести до логического завершения и не тащить все это в новый год.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Среди всеобщей суеты Тельцы – просто оплот спокойствия и умиротворения. У вас получится решить все вопросы и найти время для полноценного отдыха и общения с близкими. Пока все носятся как угорелые, вы живете своей неспешной и замечательной жизнью. И это прекрасно.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы сконцентрируются на «связях с общественностью» – предстоит много общения на самые разные темы. Да и вообще на первом месте окажутся взаимоотношения. Но какие – зависит от вашей конкретной ситуации. Кто-то будет переживать по поводу возлюбленного, а кто-то – самозабвенно ругаться с вредной соседкой. Выбирать вам.

Раки (22 июня — 22 июля)

Удачная неделя для тех Раков, кто решил разом расправиться с накопившимися делами на работе. Шанс, что вам это удастся, очень и очень велик. Главное, не загоните себя – отдыхать тоже нужно. К тому же домашние хлопоты никто не отменял. Впрочем, как раз это у вас вряд ли вызовет отторжение – вы способны получать настоящее удовольствие от работы по дому.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы могут на этой неделе перевернуть мир и не заметить. У вас хватит пороху и в своих заботах разобраться, и в массовых мероприятиях поучаствовать, и еще пару соседних королевств завоевать. И при этом даже не сильно устать. Используйте все возможности периода и завершите давно тянущиеся дела одним махом.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев будет удивительная скорость реакций. Сначала что-то сделать и только потом понять, что же именно вы сделали – стандартная для этой недели история. Не спешите пугаться – чаще всего это не так страшно, как звучит. Реакции в большинстве своем будут правильные. Но все же старайтесь быть осторожнее – мало ли.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов снова обострится чувство прекрасного. Злоба, грубость и безобразность чего бы то ни было будет вам претить. Что ж – все в ваших руках. Позаботьтесь о том, чтобы обстановка была комфортной, а люди рядом с вами – хорошими. Вам это по силам. А с приятными людьми и переговоры, коих будет великое множество, вести приятнее.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов то густо, то пусто. Прошлая неделя была уныла и мрачна, зато эта – просто песня. Вы и на работе – самый нужный человек на свете, без которого ни один вопрос не решается, и в любви противостоять вашему обаянию не сможет никто. У вас только одна сложность – соблюсти между этими сферами баланс.

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