Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря для всех знаков зодиака

Понедельник отмечен лунным затмением, поэтому нежелательно планировать важные дела на этот день. До середины недели нам предстоят всплески эмоций, множество контактов, поездок и переговоров, можно навести порядок в документах и делах. С четверга особенно важно держать эмоции под контролем не раздражаться по мелочам.

Гармоничный аспект между Венерой и Меркурием в конце недели принесет гармонию и романтику в личную жизнь. Он благоприятен для занятий творческой деятельностью, романтических свиданий, посещения кино, концертов, театров, выставок. А также для гармонизации любовных отношений при помощи духовных практик.

О чем еще следует знать знакам Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Порой и один в поле воин. У Стрельцов именно такая ситуация – сейчас самых больших успехов вы добьетесь в одиночку. Будьте в себе уверены – и у вас все получится.

Любовь

Вам нужно понять, не пора ли избавиться от лишнего в отношениях, чтобы ваша жизнь стала лучше, и сделать шаги в этом направлении.

Финансы

Дел у вас будет невпроворот – вложения, важные решения, штрафы, экономия, работа с чужими деньгами и т. д. В общем, продуктивная и насыщенная неделя.

Здоровье

Прислушайтесь к организму – наверняка он давно подает сигналы, что что-то не в порядке. Хватит пропускать их мимо ушей – займитесь своим здоровьем.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги займутся личной жизнью. И тут два варианта. Если у вас в отношениях все плохо, вы вполне можете разойтись и больше не трепать друг другу нервы. Если же все хорошо, то станет еще лучше – вы преодолеете разногласия и придете к гармонии. Главное – уделять побольше внимания партнеру и его делам.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

В будни Водолеям не до любви – вы нарасхват, нужно решить массу вопросов, в которых будет задействовано большое количество людей. Так что вас может хватить максимум на флирт, да и то мимолетный. Астролог Офелия Айн рекомендует «запланировать» личную жизнь на выходные – вас непременно порадует общение с любимым человеком.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам пора открыть двери новому и не бояться от чего-то избавиться. Даже если перемены даются вам тяжело, знайте – они к лучшему. Вашего внимания потребуют деньги и работа: новые проекты, скорее всего, не пойдут, а вот завершать ранее начатое – это отличная идея. Выходные проведите так, как нравится вам.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Неделя ожидается бурная и непредсказуемая. А всему виной – ваш темперамент. Пока кто-то там только мечтает об отношениях, вы легко знакомитесь, напропалую флиртуете, устраиваете сцены ревности, рискуете, с головой ныряете в приключения. Нервы щекотать, конечно, весело, но все же постарайтесь не впадать в крайности.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов неделя окажется поделена на две части. В ее начале вам предстоит много трудиться. Зато ближе к выходным вы с чистой совестью отодвинете рабочие заботы на второй план и посвятите себя семейной жизни и домашним заботам. Настроение у вас будет приподнятое – и это ли не повод устроить семейный праздник?

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В начале недели Близнецам стоит поработать над собой. Вы вдруг обнаружите, что ваших внутренних демонов стало чересчур много и они отнимают слишком много времени и сил. Пора от них избавиться, и решать эту проблему нужно сейчас – потом вас закружит водоворот дел, и на самоанализ и проработку времени не останется.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки будут чувствительны, восприимчивы и ранимы. Чтобы вас не травмировали косые взгляды, вы можете уползти в свою «раковину» и ни с кем особо не контактировать. Сконцентрируйтесь на работе – вас это успокоит. И к выходным выползайте на свет – вас ждет много мелких приятных событий, а из «раковины» их не увидишь.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам на этой неделе предстоит звездный час. Энергии у вас хоть отбавляй, вы везде успеваете и все вам удается. Вы можете пересмотреть свое отношение к некоторым людям, даже если вы с ними сто лет знакомы. Конец недели поднимет вас на вершину популярности, и вы будете купаться в лучах славы и всеобщего внимания. Ловите момент!

Девы (23 августа — 22 сентября)

В понедельник Девам нужно вести себя тише воды ниже травы, особенно на работе – чтобы не заработать неприятностей. Лучше займитесь саморазвитием. А еще на этой неделе обязательно нужно найти время на то, чтобы разобраться с семейным бюджетом. И тогда в выходные вы уже смело сможете развлекаться и отдыхать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов не самый хороший период в любви – сплошные ссоры и конфликты. Старайтесь держать себя в руках, даже если партнер вас сильно раздражает своей нервозностью. Вы ведь тоже не ангел, и партнеру немалых усилий стоит не сорваться. Посвятите время финансам. Как говорится, не везет в любви – повезет в деньгах.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В начале недели Скорпионы будут мрачны и неуравновешенны. Это время вам нужно просто пережить – подальше от эмоциональных потрясений, экстрима и разных опасных ситуаций. Тем, кто благополучно выбрался изо всего этого, предстоят прекрасные дни, заполненные любовью, красотой и заботой о себе любимых.

Смотрите также