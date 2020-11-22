Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября для всех знаков зодиака

Начало недели будет довольно позитивным, способствующим творческой деятельности, восприятию прекрасного. Эти дни отлично подойдут для углубленного решения психологических проблем. Любовные свидания, назначенные на начало недели, пройдут романтично.

В середине недели можно эффективно и быстро решить текущие дела.

В конце рабочей недели возможны неожиданные повороты в личной жизни. В устоявшихся отношениях могут произойти неприятные события, кто-то из партнеров может требовать больше свободы, появится желание экспериментов в отношениях. Вероятны неожиданные новые знакомства, которые окажутся непродолжительными.

Также может появиться желание совершить какую-то покупку, как правило, незапланированную, надо отказаться от таких покупок и сохранить свои средства.

Какие еще события нас ожидают – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов наступает золотое время – идей и энергии для их реализации хоть отбавляй. Не концентрируйтесь только на рутине, позвольте себе творить!

Любовь

Стрельцы во всем своем сияющем великолепии будут притягивать к себе людей. Главное – не задирайте нос, а то обидите свою «половинку» или вовсе пропустите «того самого» человека.

Финансы

Перед вами откроется масса возможностей для заработка, воспользуйтесь ими. У вас на этой неделе многое получится. Всего один совет – поменьше болтайте о своих планах.

Здоровье

Если чувствуете в этом необходимость – сейчас неплохой период для того, чтобы пройти обследование.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Больших потрясений в жизни Козерогов пока не предвидится. Оно и к лучшему, ведь пока есть время, вы можете спокойно разобраться со всей текучкой. Может быть, вам захочется уединения, тишины и покоя, чтобы позаниматься исключительно своими делами –у вас есть прекрасная возможность реализовать это желание. Как говорится, и пусть весь мир подождет.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи почувствуют себя центром вселенной – столько у них будет контактов с другими людьми. Общение пойдет весело и продуктивно. И только важных финансовых вопросов лучше избегать. Астролог Офелия Айн советует к концу недели сбавить обороты и посвятить себя домашним делам. Ведь и ими нужно когда-то заниматься.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В начале недели Рыбы будут витать в облаках, и единственное, в чем ярко себя проявят – в вопросах интуиции и эмпатии. Но к середине недели вам придется спуститься на землю и закатать рукава – вашего внимания потребуют важные, сугубо практические дела. Соберитесь – и вы справитесь с ними на отлично!

Овны (21 марта — 19 апреля)

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» – девиз Овнов на этой неделе. Вы будете упорны и активны, и это принесет свои плоды. Важно не забывать перепроверять всю информацию, следить за подковерными играми (а не участвовать в них), анализировать, думать. И тогда успех вам гарантирован.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам предстоит иметь дело с деньгами – инвестиции, кредиты, сделки с важными людьми и т. д. Благоприятная неделя, чтобы навести порядок в этой сфере и заложить хороший фундамент на будущее. А вот к концу недели лучше свернуть деятельность и заняться какими-то своими делами, в которых общение можно свести к минимуму.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы окажутся в центре любых групповых мероприятий. Это поможет вам продвинуться в работе, найти новые подходы, разобраться в вопросах, которые вы прежде откладывали. Вы также можете использовать этот период, чтобы наладить не только деловые отношения, но и личные.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки вплотную займутся работой. Если в начале недели вы можете быть еще несколько лиричными и расслабленными, то к среде ваша деятельность будет набирать обороты, и вы многое успеете сделать. В любви – подходящее время для принятия серьезных решений, а вот флирт и легкомысленные отношения придутся не ко двору.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам предстоит хорошо потрудиться. Не стоит расстраиваться, если вы планировали больше отдыхать, чем работать – все затраченные усилия того стоят. Обязательно найдите время для домашних дел и общению с семьей – это поможет обрести гармонию. А тот, кто справился со всеми делами, с чистой совестью может и расслабиться.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев обострится интуиция. Если в вашей ситуации внешне все в порядке, но в глубине души вы чувствуете какой-то подвох, – не сомневайтесь, он там есть. Также вам может открыться какая-то тайна, и вы проникнете в ее суть. Однако не стоит рассказывать об этом всем подряд. Тайна есть тайна.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам повезло – даже если им самим не захочется шевелиться, окружать их будут целеустремленные и деятельные люди. Так что вы вполне можете спихнуть на них часть своих дел. Но помните, что за все надо платить, и потому будьте готовы поддержать того, кто принял на себя удар и взялся за ваши заботы.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы и при обычном-то стечении обстоятельств на интеллект не жалуются, а теперь у них и вовсе не будет такого повода. Сейчас вы на высоте. У этого есть и другая сторона медали – не все успевают за стремительным полетом вашей мысли, и вам придется много объяснять и даже обучать. Но вам ведь это совсем не сложно, верно?

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