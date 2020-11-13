Пятница 13-е: чем опасен этот день и как избежать неприятностей

Многие считают, что в пятницу, 13 числа могут случиться различные неприятности. Интерес к дате подогрели киношники, сняв кучу ужастиков про этот день.

А все из-за того, что 13 числа Адам и Ева попробовали запретный плод в Раю. А в пятницу произошло распятие Иисуса Христа.

В итоге экстрасенсы уверены, что по пятницам 13 числа темные силы и негативная энергия выползают наружу и могут быть опасными для человека.

В ноябре 13 число как раз выпало на пятницу. И что же нас может ожидать в этот день? Смотрите в видео Teleprogramma.pro.