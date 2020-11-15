Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для всех знаков зодиака

В начале недели может появиться острая потребность купить что-то дорогое, возрастут требования к любимым, причем мы можем даже не отдавать себе отчета в своих желания и требованиях. Однако очень важно в эти дни не совершать покупок – велик риск переплатить и купить больше, чем нужно.

Вообще стоит отказаться от разного рода излишеств в своей жизни. Середина недели отметится неожиданными плохими новостями, проблемами со средствами связи, нервозностью. Что-то может резко выбить из колеи, нарушить привычный ход событий.

Придется быстро принимать новые решения в сложившихся обстоятельствах. И лучше не работать с важными документами, не покупать технику и средства связи, а также ограничить или полностью исключить поездки, особенно дальние и на автомобиле.

К концу рабочей недели возникнут трудности в любовных отношениях, холодность и отстраненность, возможны расставания. Мы можем ощущать некоторую заторможенность в чувствах, отсутствие радости и положительных эмоций.

Все ли так одинаково мрачно для всех знаков Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов настало время перемен. Вы многое переосмыслите и измените – это будут и внешняя трансформация, и внутренняя.

Любовь

Скорпионы – люди привлекательные, так что недостатка во внимании вы не испытаете. А вот недовольство партнера – запросто, вам вечно не до него. Исправьте ситуацию хотя бы на выходных.

Финансы

Красиво жить не запретишь – вам, в отличие от многих, можно и потратить деньги на покупки и себя любимых. Но все же держите себя в разумных пределах.

Здоровье

Никаких обильных возлияний – излишества в еде, алкоголе, да и во всем остальном сейчас большой радости не принесут, а проблем потом не оберешься. Оно того не стоит.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам предстоит активная неделя – общение, встречи, сделки, конференции, самые разные мероприятия. Вы можете быть довольны – наконец-то жизнь снова бьет ключом, и вы начали двигаться вперед в привычном для вас темпе. Так что приподнятое настроение и бодрость духа вам обеспечены.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогов будет немного беспокоить сложившаяся ситуация – ни в любви, ни в финансах нет никакой ясности. Сочтите это знаком свыше и не предпринимайте ничего значительного в этих сферах. Зато это отличное время для рутинных дел, повседневных забот и вдумчивого планирования.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

У Водолеев работа по-прежнему первая на повестке дня. Очень хорошо пойдет сотрудничество, особенно если вы работаете в группе единомышленников. Возможны непредвиденные обстоятельства, которые выбьют вас из колеи, но это не должно вас пугать – если вы откроетесь новому, сможете достичь больших успехов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С деньгами у Рыб все непросто. Многие дела потребуют больших усилий и упорства, чем вы предполагали, какие-то затеи принесут больше проблем, чем пользы, да и кажущиеся удачными и выгодными финансовые операции на деле могут оказаться пшиком. Будьте максимально осторожны. Как говорится – «не все золото, что блестит».

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны рванут вперед – слишком уж долго им приходилось себя сдерживать. Ведь миллион дел, которые надоедливо маячат перед Овнами, сам себя не переделает. Надо сказать, что вы будете весьма продуктивны. Только один совет – в своем неистовом порыве не снесите кого-нибудь из окружающих и не наговорите никому гадостей.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов в любви ожидают важные события. Причем это может быть как разрыв отношений, так и, напротив, выведение отношений на новый уровень. Это зависит от вашей конкретной ситуации и вашего поведения. Вы ясно увидите все положительные и отрицательные стороны и сможете принять решение.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы забудут о праздности и легкомыслии, они с головой погрузятся в работу, отдаваясь ей целиком и полностью. А если кто-то предложит им помощь, Близнецы порыва не оценят. Не думайте, что кто-то пытается увести вашу славу. И постарайтесь все-таки не перетрудиться – неплохо бы уделить внимание и здоровью.

Раки (22 июня — 22 июля)

В личной жизни Раков наступает непростой период – страсти бушуют нешуточные. Вам предстоят эмоциональные «качели»: разочарование, эйфория, злость, счастье, сомнения и т. д. Будьте очень внимательны и осторожны, чтобы не совершить поступков, о которых потом придется горько пожалеть. Ваша отдушина – тихие и спокойные семейные заботы.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы будут похожи на паровоз из «Прибытия поезда» братьев Люмьер – неотвратимо движутся к своей цели, и ничто их не остановит. В основном ваши цели будут лежать в сфере личной жизни и настроение у вас может быть немного мрачным. Взбодритесь – к концу недели ситуация изменится, и атмосфера станет радостной и приятной.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Финансовая жизнь Дев их порадует. Вы будете уверены в завтрашнем дне. Астролог Офелия Айн считает, что ваша уверенность небезосновательна, и дает совет: следите за расходами в начале недели, чтобы не потратить слишком много. И не забывайте уделять время своей половинке и побольше гулять.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы посвятят себя любовным отношениям – как и у многих других, здесь у Весов все непросто. Возьмите управление в свои руки, чтобы не допустить болезненных и тяжелых ситуаций. Но здесь нужно знать меру и учитывать настроение и занятость партнера. Он может быть не готов бросить все и умчать на край света, и вы в результате поругаетесь.

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