Гороскоп на неделю со 9 по 15 ноября для всех знаков зодиака

Неделя начнется с проблем как в личных отношениях между мужчиной и женщиной, так и в деловых. Договориться станет практически невозможно. В середине недели можно будет немного расслабится, помечтать, реализовать какие-то свои мечты. Хорошо сходить на выставку, концерт, в храм, заняться духовными практиками, посетить психолога.

Мы можем почувствовать прилив хорошего настроения, появятся благоприятные возможности решить какие-то вопросы, наладить контакт с руководством, заявить о себе, действовать станет легче. Однако к концу недели нас накроет очень сильными чувствами с негативным подтекстом. Появятся чувства собственничества, ревность, желание настоять на своем в любовных отношениях. В воскресенье особенно важно контролировать свои эмоции, не выяснять отношения и не посещать салоны красоты.

Что еще нам предстоит и что с этим делать – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, для вас нет ничего невозможного. И на этой неделе вы это почувствуете. Вы поймете, что многие ограничения существуют только у вас в голове.

Любовь

В первой половине недели вы можете пережить неудачу в тайном романе. Впрочем, переживать не стоит – во второй половине вы сумеете все наверстать.

Финансы

Планируйте бюджет. Могут всплыть такие потребности, про которые вы давно не вспоминали, поэтому заложите определенную сумму «на непредвиденные расходы».

Здоровье

Велик риск простудных заболеваний – одевайтесь по погоде и чаще мойте руки. Это, как правило, неплохо помогает.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам будет немного не по себе – все вокруг такие деловые, занятые и серьезные, никто не веселится и не чудит. Что ж, немного серьезности и вам не помешает – на этой неделе вам предстоят финансовые перемены. Они могут быть как положительные, так и негативные. Поэтому забудьте о риске, если не хотите многое потерять.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Перемены вас настигнут, хотите вы того или нет. Вы можете взять это дело в свои руки и самостоятельно «рулить» переменами, например, кардинально изменив какую-то сторону своей жизни. Главное – не стремиться к большому скоплению народа и не руководить какими-нибудь массовыми митингами, у вас и без этого дел по горло.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев ждет удача на работе. Если у вас были какие-то сложные задачи или вопросы, отложенные «на потом», у вас появится прекрасный шанс все их решить. Астролог Офелия Айн намекает – именно сейчас хорошо приходить к руководству с вопросами об увеличении зарплаты или повышении в должности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы словно попадут в сказку – у вас все будет получаться, мир обретет новые краски, и все вокруг окажется словно покрыто мистическим флером. В общем, все, как вы любите. Такие недели выдаются нечасто, поэтому для вас только один совет – наслаждайтесь этим восхитительным временем. Можете себе позволить.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны, планирование – ваше все. Ваша любовь к спонтанности и импульсивным поступкам нередко вам помогает, но на этой неделе нужно четко следовать плану, продуманному до самых мелочей. Особенно это важно на работе. Только от вас зависит, подниметесь вы на новые вершины или со свистом рухнете вниз.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Многим Тельцам предстоит увидеть крах своих финансовых затей. Поэтому не стоит заниматься вопросами денег – на этой неделе подобные инициативы наказуемы. Да и во всех остальных сферах вам сейчас лучше затаиться и выждать. Благоприятное время скоро наступит. А пока, как говорится, тише едешь – никому не должен.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Застой, который так угнетал Близнецов все последние недели, наконец, подходит к концу. Если вам что-то не удавалось сделать, и вам это спать спокойно не дает, – пробуйте снова. Вполне вероятно, что теперь все пройдет если не как по маслу, то, по крайней мере, получится, и вы добьетесь желаемого результата.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки будут мечтательными и вдохновленными. И это прекрасно – ведь даже если что-то не получается, вы найдете радость в любой мелочи. Вашего вдохновения не хватит на наполеоновские завоевания, зато вам принесут удовольствие домашние дела – даже обычная уборка станет источником отличного настроения.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы поймают творческую волну и их начнут интересовать вещи, никак не связанные с работой. Это хорошо отразится на семейной жизни – вам, наконец, не захочется нестись в офис и карабкаться по карьерной лестнице. Гораздо больше приятных эмоций у вас вызовут семейные хлопоты и домашние заботы.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Жизнь закипит ключом. Те вопросы, которые зависли на долгие недели, начнут решаться как по мановению волшебной палочки, будто бы сами собой. Вам предстоит много общаться, ездить в разные места, заниматься финансами. Бездействие вам порядком поднадоело, и тот факт, что все пришло в движение, вам придется по душе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам покажется, что на них сыплются все шишки – вы часто будете слышать возгласы недовольства в свой адрес. Не нужно переживать – это самая банальная зависть или у кого-то просто плохой день, а лично вы ни в чем не виноваты. Включайте вашу фирменную дипломатичность – она позволит вам сгладить все острые углы и остаться в плюсе.