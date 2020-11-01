Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября для всех знаков зодиака

Что нам предстоит и о чем следует задуматься – в нашем астрологическом прогнозе на неделю.

Неделя окажется непростой, напряженной и богатой на события. Нас ждут двойственные и парадоксальные ситуации в личной жизни. Для деловой жизни неделя будет довольно-таки трудной. В делах возможны самые разные препятствия, проволочки и задержки. Обнаружатся ошибки в документах, они могут быть испорчены или вовсе потеряны. Новых дел лучше не начинать – мы потратим силы и нервы, а результаты будут так себе.

Какие события еще предстоят знакам Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы окунутся в любимую стихию. Тайные дела, секреты… Вы прекрасно себя чувствуете, но не заиграйтесь – это может вызвать осложнения, особенно в деловой сфере.

Любовь

Если на прошлой неделе невнимательность к партнеру еще сходила вам с рук, то на этой такое поведение может привести к весьма неприятным последствиям.

Финансы

Финансовых подвигов на этой неделе от Скорпионов можно не ждать. Зато вам удастся сохранить баланс – и потратить деньги на то, что вам нужно, и не пуститься во все тяжкие.

Здоровье

Скорпионов утомляют походы по поликлиникам, но если есть необходимость – куда деваться. Кроме того, это неплохой период для того, чтобы продолжить оздоровительный курс.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы решат, что их финансы если еще и не начали «петь», то близки к этому. Это подтолкнет вас к поиску подработки, а некоторые даже подумают о смене места работы. Ситуация с деньгами непростая – вы можете как сорвать куш, так и много потерять. Не забывайте «семь раз отмерить», прежде чем принимать ответственные решения.

Козероги (22 декабря — 19 января)

На первом месте у Козерогов окажутся не любовь и не деньги, а работа. Какой-то рабочий вопрос полностью поглотит вас. И если на деньгах это не особо отразится, то на личной жизни – еще как. Тот, кто всю неделю игнорировал партнера, должен быть готов к тому, что в конце недели, когда вам захочется обнимашек, вам могут высказать все, что о вас думают.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи столкнутся с целым ворохом назревших проблем. С одной стороны – хорошего мало. Однако есть и другая сторона медали – все эти проблемы копились долгие недели, и теперь они проявят себя и начнут наконец-то разрешаться. Так что неделю беззаботной не назовешь, зато она может стать переломным моментом и принесет перемены к лучшему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам захочется действовать решительно, напористо и бескомпромиссно. Порыв, бесспорно, прекрасный. К сожалению, он совершенно не к месту и оставит осадочек от впустую потраченных сил. Астролог Офелия Айн рекомендует выждать и вернуться к активности в более благоприятный период, чем эта неделя.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам придется нелегко – общение пойдет туго. У вас появится ощущение, что вы разговариваете со стеной – вас как будто никто не понимает. Терпение. Вы терпеть не любите, но постарайтесь. Скоро дела наладятся и пойдут в гору, нужно просто пережить этот период, сохраняя спокойствие.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам не стоит начинать новых дел – это будет похоже на бег с препятствиями в ластах и с аквалангом. В общем, больше проблем, чем пользы. Зато в текущих заботах вы будете куда продуктивнее. У вас есть хороший шанс расправиться со всей рутиной, особенно в вопросах, касающихся работы.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам, как и многим другим знакам Зодиака, не удастся расслабиться. Предстоят трудные разговоры, придется разбираться в отношениях, и речь идет не только о романтических отношениях, но и о деловых, и об отношениях детей и родителей. Есть и хорошие новости – во многих делах начнутся положительные сдвиги.

Раки (22 июня — 22 июля)

Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Неделя потребует от вас упорства – если уж вы занимаетесь каким-то делом, то не бросайте его недоделанным. Единственная оговорка – все эти затеи не должны быть начаты прямо сейчас. Так что распутывайте клубки прошлых дел, у вас это отлично получится.

Львы (23 июля — 22 августа)

Хорошая новость для Львов, которые ищут легких непродолжительных романов. У вас запросто получится познакомиться с интересным человеком. Вряд ли это знакомство продлится долго, но будет довольно приятным. У семейных забот полон рот – вас ждут важные события и мероприятия.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам захочется полежать, а не приводить в порядок ту кучу дел, которая их ждет. В личной жизни вы тоже проявите себя не с лучшей стороны – вы будете ворчливы и не упустите возможность позанудствовать и ткнуть партнера носом в его ошибки. Не каждый станет это терпеть. Постарайтесь держать себя в руках – разборки на пользу не пойдут никому.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов могут преследовать неудачи на работе. Если бы вы не были так напряжены и не пытались объять необъятное, вам было бы гораздо проще. Позвольте себе немного расслабиться. Обратите внимание на личную жизнь – в этой сфере у вас все прекрасно, и вы сможете получить массу приятных впечатлений от общения со своей половинкой.