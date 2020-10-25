Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября для всех знаков зодиака

Первая половина недели пройдет на позитивной волне, астрологическая ситуация позволит решить финансовые вопросы, запланировать расходы, совершить нужные покупки.

Она также будет способствовать умственной активности, быстрому принятию решений, общению и проникновению в различные тайны. В конце недели нас ждут всплески бурных эмоций и нервозность, в результате мы будем склонны совершать импульсивные поступки, а также сталкиваться с непредсказуемым поведением других людей, все дела и вопросы будут решаться с огромным трудом.

Мы столкнемся с задержкой во всех делах, особенно в дороге. Возможны трудности в оформлении документов и официальных бумаг, а также их порча.

Подробнее об этой неделе расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов ждет прилив бодрости и сил. Потратьте их на то, чтобы решить какие-то вопросы, в которых заинтересованы лично.

Любовь

Скорпионы заняты своими делами, и на заботы партнера у них нет времени. Сначала это не вызовет проблем, но к концу недели может возникнуть конфликт, будьте к этому готовы.

Финансы

Не сорите деньгами и следите за вещами. Очень велика вероятность, что вы на этой неделе выступите в непривычной для вас роли – роли Маши-растеряши.

Здоровье

Берегите здоровье – неделя подкинет сложностей, и даже то, что раньше не влекло за собой никаких последствий, сейчас может вызвать болезнь или обострение хронических заболеваний.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы будут, что называется, «зрить в корень». Вы оставите привычку сначала делать, а потом думать. Ваша проницательность возрастет в разы. И даже если на взгляд постороннего человека вы ничего особенного не сделаете, вы-то будете знать, что неделя оказалась невероятно продуктивной.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Личная жизнь Козерогов окажется на виду. Может быть, вы представите свою новую пассию ближайшему окружению, а может, у вас завяжутся отношения с публичным человеком. У этого есть и обратная сторона – тайный роман очень даже может стать явным. Если вам этого не надо, соблюдайте осторожность.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

На первое место в жизни Водолеев выйдут работа и связанные с ней деловые вопросы. Это не значит, что вам предстоит ринуться в гущу событий – дела пойдут медленно и неохотно. Астролог Офелия Айн советует в этот период исправлять ошибки прошлого и возвращаться к незавершенным делам, отложенным в долгий ящик.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы будут витать в облаках. Мечтательность, эмоциональность и непрактичность станут вашими верными спутниками. Вам захочется облагодетельствовать весь мир, но это может обернуться для вас крупными неприятностями. Постарайтесь хотя бы к пятнице взять себя в руки – внимания потребуют деньги, а они не прощают легкомысленного отношения.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов с тайнами плохо – обычно они по своей честности совершенно не способны что-то скрывать, а уж копаться в чужом грязном белье и подавно не станут. Но на этой неделе придется выйти за границы привычного – ситуация потребует держать язык за зубами и смотреть в оба. Больше молчите, подмечайте и анализируйте.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам нужно держать ухо востро. На каждом шагу их поджидает какой-то подвох, бдительность терять ни в коем случае нельзя – иначе можно вляпаться так, что потом еще долго будет аукаться. Это касается и вашего собственного поведения. Даже если у вас лопнуло терпение, постарайтесь держать себя в рамках разумного.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам стоит замедлить темп жизни. Эта неделя неблагоприятна и для новых начинаний, и для развития любой другой бурной деятельности. Нет смысла рваться на баррикады – в лучшем случае вы просто с них свалитесь. Возьмите тайм-аут и дайте себе время на переосмысление текущей ситуации.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки будут на этой неделе задумчивы и лиричны. Это привлечет к ним разных людей, чья репутация далека от безупречной. Не доверяйте первому встречному и старайтесь поменьше болтать, чтобы не стать жертвой мошенников. В любви не бросайтесь словами – за каждое из них придется отвечать.

Львы (23 июля — 22 августа)

Неделя предстоит не из легких. Проблемы в самых разных сферах будут сыпаться как из рога изобилия – то на работе, то в любви, то в отношениях с родственниками. Будьте собранными и внимательными. И если вы приняли какое-то важное решение – нужно быть последовательными и идти до конца, не бросая дело на полдороги.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев может случиться приступ паники – у вас миллион дел, вы ну ничегошеньки не успеваете. И вы с ужасом будете смотреть на этот снежный ком, который все растет и растет… Спокойно! Вы же прекрасно знаете, что нельзя объять необъятное. Расставьте приоритеты и распутывайте этот клубок дел методично и постепенно. Вы справитесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов хорошая неделя. Главное – не иметь дела с деньгами, эти вопросы могут разрешиться неудачно. А вот в личной жизни у Весов все в полном ажуре. Если у вас еще нет пары – велик шанс, что вы встретите «того самого». А если у вас есть вторая половинка – вас ждут замечательные события в отношениях.