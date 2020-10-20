Какое будущее ждет младшего сына Рудковской и Плющенко – Арсения: видеопредсказание

В начале октября у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй совместный сын — Арсений. Супруги прибегли к помощи суррогатной матери, так как продюсер по состоянию здоровья не смогла сама родить ребенка.

Теперь главный вопрос: будет ли именитый Плющенко обучать малыша фигурному катанию, как поступает с Гном Гномычем?

Ведь ни для кого не секрет, что 7-летний Саша Плющенко практически целыми днями тренируется, чтобы стать олимпийским чемпионом, как и его отец.

Таролог Александра Харрис специально для Teleprogramma.pro разложила карты, которые предсказали ей следующее: да, ребенок будет талантливым, но прославится совершенно в другой области, далекой от спорта.

Подробности в нашем видео.