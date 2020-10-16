«Развернется и уйдет»: экстрасенс об участии Тимати в «Холостяке»

Как мы уже и писали, рэпер Тимати станет героем нового сезона популярного шоу «Холостяк». Совсем недавно он расстался с матерью своего сына Анастасией Решетовой и готов покорять женские сердца.

Кстати, кастинг для девушек уже стартовал. И, как нам сообщили в пресс-службе ТНТ, к ним поступило уже 30 тысяч заявок! Такого еще не было ни в одном сезоне шоу.

Вопрос теперь в следующем: все ли не зря? Найдет ли Тимати свою любовь на проекте или как и предыдущие холостяки завершит отношения сразу после окончания шоу? С этим вопросом мы обратились к ведунье Саоне и она нам рассказала очень необычную версию. Например, о том, что Тимати никого не выберет.