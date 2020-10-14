«Теперь это навсегда»: экстрасенс рассказала о личной жизни Эмина Агаларова

Эмин Агаларов – человек закрытый и о личной жизни распространяться не любит. Однако журналисты выяснили, что наследник бизнес-империи нашел новую любовь, едва расставшись с матерью своей дочки.

По некоторым данным, Агаларов обручился с дочерью замглавы министерства обороны Азербайджана Фатимой Садыковой. Недавно Эмин даже презентовал новую песню с незамысловатым названием «Фатима».

Так как Агаларов по этому поводу ничего прессе не говорит – мы решили спросить экстрасенса Марианну Абравитову – что видят ее карты Таро. И вот что она рассказала.