Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября для всех знаков зодиака

Но гармоничные аспекты Венеры и Юпитера будут способствовать хорошему настроению, оптимизму, успеху в финансовых делах, удачному решению вопросов, связанных с банковской сферой, для инвестиций, для оформления и погашения кредитов, возможно получение крупной прибыли, а также дорогостоящие покупки. Улучшается личная жизнь.

Возможны перспективные знакомства, предложения, дорогие подарки от возлюбленных. Напряженный аспект ретроградного Меркурия и Урана также создает повышенную аварийность на дорогах, проблемы со связью и сбои в работе электроники.

Как лучше действовать в данной ситуации – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Все важные дела нужно завершить до выходных. А вот на выходных посвятите время принятию решений, которые вы давно откладывали.

Любовь

Особой романтики на этой неделе ждать не стоит – ни от партнеров Весов, ни от самих Весов. Зато ближе к концу недели возможно судьбоносное знакомство.

Финансы

Всю неделю от финансовых вопросов лучше держаться подальше. Если вы чувствуете, что вас не устраивает текущее положение дел – задумайтесь и начните искать выход.

Здоровье

Повышен риск травм и респираторных заболеваний. Так что носите шапку, не сидите на сквозняках и выбирайте обувь на нескользкой подошве.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы словно упрутся в стену – дела никак не захотят сдвигаться с мертвой точки. Что ж, это отличная возможность посмотреть, а в ту ли сторону вы идете или вы забрели в окончательный и бесповоротный тупик. Ума вам не занимать, так что вам не составит большого труда понять, как исправить ситуацию.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов посетит вдохновение. Причем это может быть самая непредсказуемая сфера – от желания провести генеральную уборку до решения покрасить волосы в «радикальный черный», от мечты написать картину до внезапной поездки куда-нибудь. Не сопротивляйтесь порыву и куйте железо, пока оно горячо. Вы многого сможете добиться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Если вас постигла неудача, не нужно страдать и устраивать пышные похороны для рухнувших надежд – вы легко сможете исправить положение. А путеводной звездой на этой неделе для вас станет любовь. Она вдохновит вас на подвиги, поможет преодолеть препятствия и подарит немало приятных моментов.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи будут казаться окружающим «бяками-буками». Сначала вам окажется трудно общаться с людьми и договариваться с ними о чем-то, а потом вам и вовсе станет не до них. Ведь у вас появятся дела, которые вам бы хотелось скрыть от чужих глаз. И только избранных вы подпустите к себе и посвятите в свои тайны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы окажутся в гуще событий. Коллективные мероприятия, будь то работа или дружеские посиделки, без Рыб никак не обойдутся. Вы будете полны позитивной энергии, так что даже неудачи вас не расстроят, а лишь подтолкнут к новым действиям. За неделю вы успеете сделать так много, что выходные можете с чистой совестью посвятить отдыху и себе любимому.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Вам, конечно, очень хочется, но все эти «прыжки» могут закончиться травмами – физическими и моральными. Ваша первостепенная задача – думать, выжидать, анализировать. Именно сейчас вы можете обнаружить перспективы в делах, которые прежде вам в голову не приходили.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы будут упрямы как никогда. В вас проснется великий спорщик и агрессор – даже самые неоспоримые факты вас не убедят, и вы продолжите ратовать за свою точку зрения. И совершенно напрасно – такой напор доведет вас до неприятностей. Держите себя в руках. Подумайте об отдыхе – это отвлечет вас от бурного отстаивания своей правоты.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы вернутся от вечного праздника к рабочим будням. Именно работа будет занимать все время и все мысли Близнецов. Скорее всего, к концу недели вы осознаете, что вам хочется чего-то иного. Возможно, это станет первым кирпичиком в фундаменте идеи о том, что пора поменять работу, а то и сферу деятельности.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки тоже с головой нырнут в работу и добьются немалых успехов. Тем более, что этот период хорош для различных финансовых вопросов – расчетливые и экономные Раки сумеют заключить весьма выгодные сделки и сделать удачные вложения. Астролог Офелия Айн рекомендует найти время и для вашего хобби – вам ведь нужна отдушина.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам можно пожелать терпения. Вам покажется, что вас загнали в тесную клетку, но с этим придется смириться. И тут у вас два варианта: либо биться головой о стену до победного, пока не добьетесь своего, либо отложить дело на более благоприятный период. И обратите внимание на отношения и семью – пора бы их перестать задвигать на задворки вашей жизни.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дев совершенно не устроит ситуация прошлой недели, и потому они начнут искать альтернативные пути. И у них это прекрасно получится. Девы как-то даже общительнее станут и могут решиться на кардинальные перемены в отношениях с окружающими. Изменения коснутся и вашей внешности – это хорошая мысль, главное, не перестарайтесь.