Чем закончится скандал в семье Тарзана и Наташи Королевой: видеопредсказание

Известный таролог считает, что в этой истории не все так просто, как кажется.

Скандал в семье Тарзана и Наташи Королевой буквально взбудоражил общественность. Ведь звездная пара много лет считалась образцовой и на тебе…

Измена Сергея Глушко огорчила поклонников пары. Хейтеры уже потирают руки – мол, развода не миновать.

Тарзан, в свою очередь, извинился перед женой на всю страну. Королева же в интервью Ксении Собчак тоже дала понять, что простит его.

Что же ждет пару в дальнейшем? Мы обратились к известному тарологу Марианне Абравитовой. Экстрасенс считает, что в этой истории не все так просто, как кажется на первый взгляд.