Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для всех знаков зодиака

Начало недели достаточно позитивное. Можно будет решать важные вопросы с руководством. Астрологические влияния способствуют гармонии в общении, творческой деятельности, появятся возможности совершить нужные и полезные покупки одежды, косметики и аксессуаров.

Но уже с середины недели астрологическая погода изменится. Мы подойдем к самому напряженному периоду в месяце. Мы можем сталкиваться с агрессией, насилием, давлением, силовыми действиями, нападками со стороны окружающих, начальства и мужчин.

Проблемы, уже возникавшие ранее, проявятся вновь и спровоцируют острые конфликты, которые могут привести к разрыву в отношениях или даже насильственным действиям. Возможны аварии, травмы, стихийные бедствия, сбои в работе интернета и мобильных систем, выход техники из строя.

Как это отразится на каждом из знаков Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Как только у вас возникнет желание кого-нибудь наставить на пусть истинный, вспомните, что вас об этом никто не просил. Репутация высокомерного зануды вам не нужна.

Любовь

Ваш партнер тоже человек, и он имеет право на ошибки, свои желания и собственное мнение. Извольте с этим считаться и не тяните одеяло на себя.

Финансы

Новых дел лучше не начинать, а вот восстанавливать утерянные документы, заниматься давно отложенными финансовыми делами – самое время.

Здоровье

Алкоголь – вам не друг. Уж на этой неделе-то точно. Он не только отношения вам испортит, но и пагубно отразится на здоровье.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Если Скорпионы решат кого-то очаровать, для этого подойдет начало недели – вы будете настолько великолепны, что ваш объект обожания просто не сможет устоять. Затем вам станет не до романтики – наступит время для напряженной интеллектуальной работы. Вам есть, что обдумать и переосмыслить.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам захочется кутить и сорить деньгами. Угадайте, что по этому поводу думают звезды? Правильно, никаких кутежей. Спонтанные покупки тоже под запретом, как и важные финансовые решения – на этой неделе они будут, скорее всего, крайне неудачными. Так что вам остаются скромность и сдержанность. Может, скучновато, зато безопасно.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Не подгоняйте время – от того, что вы злитесь и кричите на стрелки часов, дела быстрее не пойдут. А вот основательность и спокойствие помогут вам не только достичь желаемого, но и поднять свой авторитет. Главное, к концу недели умерить амбиции – выходные лучше посвятить тому, чтобы освежить отношения с половинкой.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи будут теми счастливчиками, кого проблемы недели едва коснутся – да и то, только потому что окружающие будут плакаться вам в жилетку. Астролог Офелия Айн дает один совет на эту неделю – ближе к выходным не занимайтесь финансовыми вопросами – потерпите неудачу, да еще и поссоритесь со своей половинкой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы составят компанию Водолеям – их тоже ждет хорошая и позитивная неделя. Главное – все дела, связанные с деньгами, перенести на другое время. И тогда все будет хорошо. Руководство будет к вам прислушиваться, вы добьетесь расположения человека, который вам нравится, достигнете немалых успехов в искусстве и творчестве.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны – известные любители рубить сплеча. Иногда это работает, но в большинстве случаев это выходить Овнам боком. И эта неделя – не исключение. Не нужно делать скоропалительных выводов, принимать радикальных решений и, тем более, сжигать за собой мосты. Как говорится: спокойствие, только спокойствие. Лишь это вам и поможет.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

В первую половину недели вы будете неотразимы. Обязательно воспользуйтесь шансом и проверните все те дела, которые хотели: будь то финансовые вопросы или романтическая сфера. Затем можно сбавить обороты, отдохнуть и спокойно насладиться плодами своих трудов.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецов будет тяготить обстановка этой недели – им не по душе прагматичность, которая выйдет на первое место. Им хочется праздника. А вы знаете, что если вам чего-то хочется, бессмысленно ждать милостей от природы – берите дело в свои руки и создавайте праздник сами. Только не перестарайтесь – спускать все до копейки все же не стоит.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки не хотят ничего решать, они хотят платье. А на любые разумные доводы будут отвечать: «Ой, все». Конечно, фигурально выражаясь – вряд ли мужчины захотят наряжаться в платье. Но настрой будет именно такой: море эмоций и никакой рациональности. Старайтесь побольше времени проводить наедине с собой, чтобы не травмировать свою тонкую душевную организацию.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам по-прежнему стоит избегать давать обещания. Вы их все равно не сумеете их выполнить. Лучше занимайтесь учебой или финансовыми вопросами – здесь вы способны добиться ощутимых успехов. Только воздержитесь от дорогих покупок – особого удовольствия от них вы не получите, и деньги окажутся потрачены впустую.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Все новые дела встанут колом – ни туда, ни сюда. Сейчас лучше заниматься делами, которые вам до этого казались давно завершенными – выяснится, что это не так. В личной жизни вас тоже ожидает привет из прошлого. Хорошенько подумайте, если собираетесь второй раз войти в одну и ту же воду. Гарантий, что все изменилось в лучшую сторону, нет.