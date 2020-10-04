Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для всех знаков зодиака

Неделя предстоит сложная. Люди будут не сдержаны в словах, из-за этого возможны стычки, скандалы, выяснения отношений. Могут быть проблемы со связью, поломки и выход из строя электроники и техники. Не рекомендуется отправляться в поездки – на дорогах в это время пик аварийности, много мелких и крупных аварий.

В конце недели обстановка немного сгладится – мы будем склонны к неожиданным знакомствам, завязыванию новых дружеских связей, гармоничных отношений с друзьями и любимыми, приятным сюрпризам в личной жизни, а также к совершению новых покупок.

О чем еще предупреждают нас звезды – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов поджидают конфликты. Не срывайтесь на людях, лучше помогите им, если они в этом нуждаются. Только не воспевайте свои добродетели, это вас не красит.

Любовь

Неделя предстоит напряженная и в любви тоже. Так что не пытайтесь доказать своей половинке, что вы во всем правы. А уж о свиданиях с незнакомцами и вовсе забудьте.

Финансы

С деньгами все неоднозначно – то невезение, то удачи. Больших дел не планируйте, ограничьтесь мелкими.

Здоровье

Кого-то язык до Киева доведет, а вас он может довести до травмпункта. Думайте, кому и что вы говорите. Также велика вероятность попасть в аварию, не теряйте бдительности.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам, жаждущим знакомств и любовных приключений, придется остудить свой пыл – ничего не выйдет. Зато тем, кто предпочтет семейное тепло шумным вечеринкам, судьба подарит гармонию. Только не рычите на половинку, если она вдруг с вами в чем-то не согласна. Берегите хрупкое равновесие, на этой неделе выяснять отношения не стоит.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Азарт Стрельцов просто легендарен. Стрельцы уверены: кто не рискует – тот не пьет шампанское. Увы, но сейчас этот принцип может подвести вас под монастырь. Любые авантюры под запретом – и любовные, и спортивные, и финансовые. Вы же не очень рветесь в больницу и другие не самые жизнерадостные места, верно?

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам предстоит пережить очередную неделю «с закатанными рукавами». У вас забот полон рот. Особого внимания потребуют домашние дела, и хотя домочадцы и будут постоянно вас раздражать и крутиться под ногами, астролог Офелия Айн рекомендует не огрызаться – только настроение зря испортите.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям придется балансировать между работой и личной жизнью. Задачка не из простых, но вы справитесь. А если вы откажетесь от поездок, то неделя у вас будет куда приятнее, чем у большинства знаков зодиака. К тому же с финансами у вас полный порядок. Наслаждайтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В наступивших жизненных перипетиях Рыбам потребуется островок тишины и спокойствия. И этим «островком» может стать для вас любимый человек. Он не даст вас в обиду и окружит заботой и теплом. Если же вы еще в свободном поиске – присмотритесь, быть может, тот, кто каждый день кладет вам на рабочий стол конфетки, – и есть ваша половинка?

Овны (21 марта — 19 апреля)

Ситуация накаляется, и Овны окажутся в центре событий. По большей части, правда, Овны сами и выступят «организатором» всех тех неприятностей и ссор, в центре которых очутятся. Понятно, что вы взвинчены, и тому, кто попался вам под руку, не позавидуешь. Не доводите до греха и постарайтесь сдержать свою страстную натуру.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Неделя не способствует продуктивному общению. Но сбегать от общества в глушь, в укромные уголки и темные кладовки – идея так себе. Каждая подворотня таит опасность, да и дальняя дорога не представляется безопасным развлечением. Поэтому ваша сверхзадача: быть в привычном окружении, но стараться поменьше с ним контактировать.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам не по душе уединение, но на этой неделе все такие раздраженные, что Близнецам лучше себя не расстраивать и остаться по возможности дома. В конце концов, когда как не осенью сидеть дома, кутаться в плед, читать книжки и радоваться уюту своего «гнездышка». Попробуйте, вам наверняка понравится.

Раки (22 июня — 22 июля)

Пока все вокруг страдают и разгребают неприятности, у Раков неделя спокойная и размеренная. Единственное, что нарушит ваш покой – окружающие, которые будут плакаться вам в жилетку. Не принимайте близко к сердцу чужие проблемы. Как всегда, накрутите себя, и от умиротворения и следа не останется. Оно вам надо?

Львы (23 июля — 22 августа)

Длинный язык и желание щегольнуть могут сыграть со Львами злую шутку. Ради красного словца вы можете наобещать золотых гор, а в результате будете весьма бледно выглядеть. Уверены, что ваше самолюбие выдержит такой удар? Если нет – прикусите язычок. И побольше времени проводите дома.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Рутина на этой неделе – друг человека. По крайней мере, Дев-то уж точно. Пока вокруг бушуют бури, Девы могут даже не заметить их, погрузившись в житейские заботы. Единственное, чего вам, как и многим, нужно избегать – путешествий и поездок. На транспорт сейчас можно полагаться не больше, чем на осеннее солнышко.