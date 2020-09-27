Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для всех знаков зодиака

В личной жизни начнется оживление. Личные отношения начнут налаживаться, могут появиться новые знакомства, проснуться чувства. Удачно будет складываться и решение финансовых вопросов, покупки. В начале и в середине недели мы можем играть не свойственные нам роли, придется подстраиваться под окружающих, быть дипломатичным, чтобы охранять хорошие отношения, трудно будет выразить свое «Я», придется оглядываться на окружающих, на то, что они скажут. Возможно, придется принимать странные или нехарактерные нам решения. Ожидаются различные препятствия в делах, к которым надо быть готовым заранее и иметь запасной вариант действий на всякий случай.

Какие еще события нас ждут – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов возникнут проблемы в отношениях – в деловых или личных, да такие, что Весы могут махнуть на все рукой и податься прочь, подальше от этих отношений.

Любовь

Если вы не уделяете времени своей половинке – не удивляйтесь, что на вас затаят обиду. И тут будет либо крупномасштабная ссора, либо вы замнете дело, но вам это еще аукнется.

Финансы

Дел предстоит много, хотя все они не отличаются размахом. Деньги будут приходить понемногу, зато часто. Курочка по зернышку, как говорится.

Здоровье

Возможен бытовой травматизм. Будьте осторожнее, особенно если у вас и вашей половинки есть привычка во время ссор бить тарелки и ломать все, что под руку попадется.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Кого-кого, а Скорпионов трудностями не напугать. Вас, в отличие от остальных знаков зодиака, возникающие проблемы даже порадуют: еще бы, ведь это так круто – решить самую сложную задачу, с которой никто не справился! Этот бег с препятствиями вы сочтете хорошей разминкой для ваших гениальных мозгов. Да и правильно.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Никакого экстрима, никакого риска, никаких авантюр. Только соблюдение этого правила убережет вас от физических травм и больших катастроф. На этой неделе вам лучше всего вести себя тише воды ниже травы и вообще решить, что вы – «часть корабля, часть команды» и принимать участие исключительно в безопасной командной работе.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Что посеешь – то и пожнешь. Увы, но на этой неделе вы будете сеять, в основном, семейный раздор. А из раздора такое может вырасти, что и говорить не хочется. И главное – вы же сами будете во всем виноваты. Астролог Офелия Айн советует следить и за своими словами, и за действиями – некоторые вещи лучше предотвратить, чем потом пытаться исправить.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи – товарищи коммуникабельные и в четырех стенах не любят. Но на этой неделе лучшее, что вы можете придумать – это «самоизолироваться» от общества. Да и за руль садиться не стоит. А вот где-нибудь дома или просто подальше от людей и, что немаловажно, от транспорта, у вас все будет восхитительно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы станут настолько рассеянны, что могут пропустить глобальную проблему, которая у них будет маячить прямо перед носом. И увидят ее только тогда, когда начнут об нее буквально спотыкаться. Соберитесь! Ведь если вы вовремя обратите внимание на тревожные сигналы, вы сумеете пресечь проблему на корню, до того, как она приобретет угрожающие масштабы.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны будут работать с неистовой силой, не давая себе передышек. А все по той причине, что Овны собой недовольны – задача перед ними стоит сложная, и ее выполнение идет вовсе не с той скоростью, с какой Овнам бы хотелось. Не нужно заниматься самобичеванием – к добру это не приведет, а вы в порыве страсти можете наломать дров.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Неделя предстоит не из приятных. То тайные недоброжелатели начнут совать палки в колеса, то очень даже явные злопыхатели будут портить вам жизнь. Вам нужно эту неделю просто переждать и перетерпеть. А там и выходные наступят, и вот тогда можно будет расслабиться.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Чего Близнецы не любят – так это спокойно и постепенно распутывать клубки и узлы. Они предпочитают узел разрубить и забыть о нем. Так вот на этой неделе ни в коем случае так делать нельзя. Задачу вы не решите, а новых проблем наживете. Придется уж наступить на горло собственной песне и разбираться с делами медленно и методично.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раками овладеет какая-то нервная энергия – они возьмутся за миллион дел сразу и будут метаться между ними, не успевая ни там, ни там. Успокойтесь. Такая тактика вас к успеху точно не приведет. Направьте энергию в мирное русло, желательно, подальше от работы. И не спешите сделать все и сразу – если выполнять задачки по одной, все получится.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львов эта неделя не устраивает – у них куча дел в планах, а на пути сплошные помехи. Ну да, вам жизненно необходимо посетить самые лучшие салоны красоты в городе, но тут, как назло, надо заниматься рабочими вопросами. Отведите один денек в начале недели на наведение красоты, а остальные дни все же нужно посвятить работе.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы будут выбирать – заниматься им своими финансами или работать с чужими деньгами. Предпочтите первый вариант. С чужими деньгами конфликты неизбежны, вам эти неприятности не нужны. А вот в собственных делах вы прекрасно разберетесь и сумеете извлечь выгоду даже там, где другие люди бы и не догадались посмотреть.