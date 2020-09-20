Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков зодиака

Начало недели будет непростым: обидчивость, подозрительность, беспокойство и излишняя эмоциональность станут нашими спутниками. Появится желание с кем-то поругаться на эмоциях, задеть кого-то обидными словами, в то же время мы сами можем очень бурно реагировать даже на конструктивную критику.

Внутри начнет накапливаться недовольство и неудовлетворенность. Возникнет желание узнать какие-то тайны, следить за кем-то, прочитать чужую переписку. Не исключены козни и интриги. Середина недели также ожидается трудная, появится желание критиковать, спорить, отстаивать свои интересы путем конфликта. Мы можем сталкиваться с различными препятствиями в дороге, в делах, на работе. К тому же возрастает вероятность аварий, травм и поломки техники и средств связи.

Негативные тенденции будут сохраняться до конца недели. Что еще предстоит нам – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Девы (23 августа — 22 сентября)

На первое место выйдут вопросы финансов – именно им Девы и посвятят большую часть времени.

Любовь

Девам все еще милы тайные романы. Однако если у вас есть отношения, которыми вы дорожите, постарайтесь освежить их, а не искать приключений на стороне.

Финансы

Всю неделю Девам предстоят финансовые заботы и хлопоты. Будьте внимательны и сосредоточены – не упустите ничего важного.

Здоровье

На этой неделе повышается риск травм, особенную осторожность нужно проявить на выходных.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На Весов снизойдет прозрение. Они перестанут восхищаться собственным совершенством и увидят все таким, как оно есть. Эта неделя даст вам прекрасную возможность разобраться во всех важных вопросах – ведь сейчас вы будете разумны и прозорливы, а иллюзии не будут застилать вам глаза. Используйте это время с толком.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы – признанные мастера интриг. И на этой неделе будут удаваться самые разные тайные дела. У вас получится и незаметно собрать нужную информацию, и сохранить собственные секреты. Только не занимайтесь самолюбованием и избегайте спешки – отсутствие осмотрительности может привести к травмам и конфликтам.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам потребуется общественное признание, но чтобы привлечь внимание окружающих и произвести на них впечатление самых успешных людей на свете, Стрельцы изберут не самый лучший способ. Не нужно демонстрировать свое превосходство, этим вы только все испортите. Как говорится: будьте проще – и люди к вам потянутся.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам станет не до личной жизни – они слишком погружены в текущие задачи, коих у Козерогов, как всегда, великое множество. Вам предстоит много важных разговоров. Постарайтесь избежать конфликтов – вы можете быть слишком напористыми и нетерпимыми, а людям это не нравится. И хоть немного времени уделите своей половинке.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

У Водолеев будет много дел, связанных с заграницей, поездками и иностранцами. Не все из них окажутся успешными, ведь неделя у всех непростая, и эмоции так и кипят. Старайтесь быть деликатнее, если хотите достичь успеха. Астролог Офелия Айн рекомендует использовать этот подход и в деловой жизни, и в личной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На первое место выйдут вопросы финансов. Увы, тут Рыбы бьются, простите за каламбур, как рыбы об лед. Сколько бы усилий вы ни прикладывали, дела никак не желают сдвигаться с мертвой точки. Не расстраивайтесь – временный «застой» дает вам отличный шанс пересмотреть ситуацию, хорошо все обдумать и сменить тактику там, где это требуется.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам предстоят бесконечные разговоры и переговоры. Не пугайтесь – все будет не так утомительно, как звучит. Напротив, в разговорах и с коллегами, и партнерами, и с руководством, и со вторыми половинами окажется такой накал страстей, что ваша основная задача – удержать себя в руках и не спалить все вокруг.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам пора бы заняться своим здоровьем – сейчас для этого наступит очень благоприятный период. Особенно хороша первая половина недели. Потом навалятся дела, и вашего внимания потребует не только здоровье. Вас может потянуть на конфликты, однако помните, что в таких случаях чаще всего сказанное слово – серебро, а несказанное – золото.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов прорежется командный голос. Больше всего достанется детям, но и взрослые окружающие тоже заметят диктаторские нотки в голосе обычно дружелюбных Близнецов. Не перегибайте палку – напряжение спадет, а осадочек останется. Вам есть чем заняться и помимо командования всем миром.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки острее других чувствуют непростую астрологическую ситуацию. И их это выбивает из колеи. Однако вместо того, чтобы спрятаться в свою раковину и страдать от несовершенства вселенной, обратите внимание на дом и семью. В этой сфере вы обретете спокойствие и достигнете больших успехов, невзирая на перипетии внешнего мира.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львов больше обычного потянет на красивую жизнь. Шопинг, салоны красоты, дорогие рестораны, умопомрачительные вечеринки, – вот что будет занимать головы Львов. Нет повода ограничивать себя во всем, ситуация позволяет немного расслабиться. Но не переборщите – не дайте себе спустить «все, что нажито непосильным трудом» за одну головокружительную ночь.