Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября для всех знаков зодиака

В начале недели повышается наша способность влиять на окружающих, гармонично проявлять свою волю. Жизненные силы возрастут, появится внутренняя пробивная энергия, которая позволит добиться хороших результатов в делах. Также хорошо будут складываться отношения с руководством.

В середине недели нужно избегать рассеянности и запутанных ситуаций, с которыми мы можем сталкиваться. Только четкий план и действия в соответствии с этим планом помогут принять правильные решения. Чем конкретнее и сдержаннее мы будем, тем лучше для нас.

Это касается как решения рабочих вопросов, так и личных дел. В конце недели контролировать эмоции станет сложно, поэтому надо стараться избегать ситуаций, которые могут негативно сказаться на нашем эмоциональном состоянии. Какие еще события нас ждут – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Хорошее время для работы над собой – от избавления от вредных привычек до глобальной проработки психологических проблем. Все в ваших руках!

Любовь

Тайные романы – штука страшно привлекательная, особенно если хочется пощекотать нервы. Только помните, что адюльтер – не лучшая затея, особенно сейчас.

Финансы

Как бы банально это ни звучало – не все золото, что блестит. Не спешите вкладывать деньги, сначала изучите вопрос досконально. Может оказаться, что дело яйца выеденного не стоит.

Здоровье

Уделите время душевному равновесию – освойте пару медитативных практик или займитесь делами, которые вас успокаивают.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы с удовольствием поддержат Львов в их стремлении раскрасить неделю в яркие цвета. А еще Весов может подхватить и закружить новый роман. Но будьте осторожны: когда голова кружится, здравые решения принимать сложновато. Постарайтесь сдерживать порывы – ваш «объект» в скором времени может вам разонравиться.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В здоровом теле – здоровый дух. Скорпионам нужно взять этот девиз на вооружение и заняться своим здоровьем. Кому-то давно пора посетить стоматолога, кому-то проверить внутренние органы, а кому-то и просто начать делать зарядку по утрам. Прислушайтесь к своему организму и позаботьтесь о нем.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов нет настроения для трудовых подвигов. Нужно признать, что у них нет настроения даже делать вид, что им есть какое-то дело этих самых подвигов. Поэтому лучше посвятить неделю чему-то более приятному, чем служба. Если есть возможность – возьмите отпуск. Все равно на работе от вас толку не будет, а вот в отпуске вы сумеете развернуться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Если Козерог решил, что ему что-то нужно, его никто не сможет остановить. Это касается и сердечных дел. Увы, в первой половине недели можно наломать дров и принять кучу неверных решений с долгоиграющими последствиями. Хотите прогресса в личной жизни – занимайтесь ею ближе к выходным. Вы будете неотразимы.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям стоит обратить внимание на финансовую сторону жизни. Ситуация складывается прекрасная. Хорошенько изучите ее, вникните в нюансы – и тогда вы сумеете заключить выгодные сделки, удачно вложить деньги, найти хорошую подработку, если в ней есть необходимость. Дерзайте!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыб ждут перемены в отношениях – и в личных, и в деловых. Вам может быть страшно что-то менять, но в глубине души (пусть у некоторых и очень глубоко) вы знаете, что изменения неизбежны. Астролог Офелия Айн советует не переживать так по этому поводу. Перемены дадут толчок чему-то новому, и в конечном счете вы окажетесь в выигрыше.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны будут метаться, как тигр в клетке. Им покажется, что время вокруг буквально остановилось и ничегошеньки не происходит. Энергия кипит и не находит выхода. Постарайтесь направить ее в мирное русло и разберитесь со всей накопившейся рутиной. Не слишком захватывающе, зато так вы освободите себе время для будущих приключений.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

В первой половине недели Тельцам лучше побыть затворниками – чем меньше вы бываете в местах скопления людей, тем лучше. А вот с четверга можно развить бурную деятельность: заниматься поисками себя, саморазвитием, обретением новых хобби. Все это принесет дивиденды уже в ближайшем будущем.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы строят грандиозные планы. Проблема только одна: Близнецы настоящие чемпионы в том, чтобы настроить планов, а потом не выполнить ни один из них. Если хотите довести дело до конца, а не просто помечтать, спускайтесь с небес на землю и ставьте перед собой цели, которые вам по силам воплотить в реальность.

Раки (22 июня — 22 июля)

Когда у Раков плохое настроение, а им приходится общаться, они могут свести с ума кого угодно. Поэтому старайтесь больше отдыхать и проводить время в кругу близких людей, которые сумеют поднять вам настроение. А вот когда тучи будут развеяны, смело принимайтесь за дела и одаривайте окружающих лучезарными улыбками.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам совсем не хочется работать – их душа просит праздника. Что ж, Львы умеют устроить феерию и посреди серых будней. Один совет – вернитесь к работе хотя бы во второй половине недели, когда сложится благоприятная ситуация в деловой сфере. Упускать такой удачный момент просто грех.