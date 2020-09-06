Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября для всех знаков зодиака

Начало недели пройдет на позитивной волне, повысятся жизненные силы и активность, можно смело планировать выполнение самых сложных дел и работы. В середине недели настроение хорошее, дела будут делаться, а вопросы решаться. Конец недели немного испортит картину, мы будем склонны заблуждаться и принимать неверные решения, находиться как в тумане, столкнемся с чем-то непонятным нам. Мы можем повести себя неадекватно или принять неверные решения под воздействием эмоций.

Что еще предстоит нам – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Подготовительный этап завершен, пора приступать к активным действиям. Вам давно этого хотелось – момент настал!

Любовь

Если вы успели на прошлой неделе поругаться с любимым человеком – сейчас самое время исправлять ситуацию.

Финансы

Работа будет приносить и удовольствие, и доход. Вопросы, которые до этого никак не решались, сдвинутся, наконец, с мертвой точки.

Здоровье

Надо следить за своим эмоциональным настроем, не употреблять алкоголь, который будет провоцировать проявления эго, желание доминировать и заявлять о себе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весом дел невпроворот, планы грандиозные. Отведите под них первую половину недели, тогда ваши труды принесут богатые плоды. А вот с середины недели дела пойдут со скрипом, если вообще не упрутся в тупик. Не стоит пробивать стену головой – отойдите в сторону и займитесь чем-то менее энергозатратным.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы испытают душевный подъем, им снова захочется ставить цели и достигать их. Они легко включатся в работу, в новые проекты. Ума Скорпионам не занимать, многие займут лидирующие позиции. Главное не забывать, что чем выше забрался, тем больнее падать. Не обижайте тех, кто ниже вас на этой «лестнице», если не хотите с нее рухнуть.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы в своем репертуаре: рубят правду-матку, не стесняясь в выражениях, а потом удивляются, почему это с ними никто разговаривать не хочет. Дорогие Стрельцы, прежде чем тыкать кого-то носом, сначала подумайте, нужно ли тут ваше драгоценное мнение. И будьте нежнее при выборе слов. И тогда люди к вам потянутся.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Хорошая новость для Козерогов в поиске – на этой неделе у вас очень велик шанс встретить того, кто западет вам в душу. Правда, для этого нужно не сидеть в четырех стенах, а что-то делать. Сами понимаете, под лежачий камень вода не течет. Семейным предстоит достаточно спокойная неделя.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи будут пребывать в плену иллюзий. Этот туман, конечно, сладок, но рано или поздно он рассеется, и окажется, что за ним скрывалась неприглядная реальность. Чтобы ваша реальность не превратилась в «неприглядную», разгоняйте туман, снимайте розовые очки и проводите мероприятия по разрушению собственных заблуждений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы имеют вид людей, которых легко ввести в заблуждение и заставить делать то, что принесет пользу кому угодно, только не Рыбам. Однако вам по силам разогнать всех этих «доброжелателей». Астролог Офелия Айн советует включить вашу фирменную интуицию, и тогда все обманщики быстро будут выведены на чистую воду.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Во многих Овнах проснется ревнивый мавр. Прежде чем карать всех, кто под руку попадется, разберитесь в ситуации. История Отелло печальна, пусть она вас чему-нибудь научит. А лучше переключитесь на работу. Там вам без сожаления отдадут задачи, на которые вы предъявите свои права.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Хотите денег – занимайтесь этими вопросами в первой половине недели. Тогда все пройдет без сучка без задоринки. А потом вам станет не до финансов – вы будете разгадывать загадки, которые подбросит личная жизнь. Не торопитесь с выводами. Может оказаться, что «в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле».

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Только все успокоилось, а Близнецы уже куда-то рвутся. Не по душе им тихая гладь озера, им бушующее море подавай. Умерьте пыл и откажитесь от экстрима. Поверьте, пять минут удовольствия не стоят ваших переломанных конечностей. К тому же травмы заставят вас сидеть даже не у озера спокойствия, они вас загонят в болото скуки. Оно вам надо?

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки, обладающие выдержкой и не боящиеся упорного труда, сорвут джек-пот. Их ждет успех в том деле, которым они занимаются. Те, кто предпочел погрузиться в семейную жизнь, узнают много нового о секретах своих домашних. Проницательность поможет вам понять, как дела обстоят на самом деле, а тактичность – мягко разрешить назревшую было проблему.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам улыбнется удача – они получат возможность принять участие в проекте, который принесет им славу и деньги. И то, и другое Львы весьма ценят, так что для них это настоящая находка. Если же вам не хочется включаться в работу, можно взять небольшой отпуск и прекрасно провести его вдали от дел, набираясь сил и приятных впечатлений.