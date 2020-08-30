Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября для всех знаков зодиака

Астрологическая ситуация будет способствовать рассеянности, забывчивости, трудностям с формулировкой своих мыслей, мечтательности и оторванности от жизни. Из-за этого могут быть проблемы в делах и ошибки в документах. Трудно будет договориться с кем-то, есть вероятность быть непонятым.

Надо следить за своими словами, можно сболтнуть лишнего. Затем могут возникать конфликты с партнерами, проблемы в любовных взаимоотношениях, трудности в выражении своих чувств, обострение чувства ревности. Чтобы этого избежать, необходимо поговорить с партнером и решить вопросы, которые беспокоят, мирным путем.

Какие еще события нас ждут – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам будет поступать самая разная информация. Ваша задача – собирать ее, изучать и делать выводы. У вас ведь большой опыт в таких вопросах, верно?

Любовь

Не идите на поводу у страстей. Нервная обстановка может даже вас вывести из себя, но поддаваться негативным эмоциям не надо – последствия окажутся долгоиграющими.

Финансы

С деньгами по-прежнему не все хорошо. Вы, конечно, не из тех, кто может махнуть рукой и прокутить последнее, но все же следите внимательнее за своими расходами.

Здоровье

Неделя чревата авариями и выяснением отношений на повышенных тонах. Постарайтесь избегать таких ситуаций. Травмы вам ни к чему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам станет скучновато и захочется приключений, желательно – любовных. Помните, что адюльтер – весьма сомнительный выход. Ярких впечатлений с гулькин нос, а вот последствия придется разгребать еще ой как долго. Пустите всю кипучую энергию на работу – она требует вашего пристального внимания.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Что-то Скорпионы подустали. На работе они только и мечтают, что о мягком домашнем диванчике или о далеких морях, где можно забыть о бесконечных делах. Если ситуация позволяет – берите отпуск и летите на моря. Ну или к своему любимому дивану. Если не позволяет – старайтесь выбирать занятия, которые не очень вас утомляют.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

После рутины прошлой недели Стрельцам даже по душе напряженная атмосфера, царящая в начале сентября. Она позволит им выплеснуть все сдерживаемые эмоции. Спускать пар, безусловно, нужно, главное, не забывайте, что вам с этими окружающими еще общаться, и не перегибайте палку.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги станут для своего окружения кем-то вроде наставника, мудрого и рассудительного. Немногим из знаков Зодиака на этой неделе с таким успехом удастся гасить возникающие конфликты, как Козерогам. Ваша задача – не поддаться на всяческие провокации, потому что если и вы выйдете из себя – мало не покажется никому.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Старательные Водолеи много сил приложили к тому, чтобы разобраться с финансовыми вопросами, и это принесло, наконец, свои плоды. Дождь из денег на вашу голову, конечно, вряд ли прольется, однако финансовая ситуация заметно улучшится. Ваша задача – на радостях не спустить все на ерунду.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Даже неконфликтные Рыбы столкнутся со сложностями в общении. Особенно это касается любви. Сами не заметите, как повздорите с партнером, да так, что дело может закончиться разрывом отношений. Астролог Офелия Айн рекомендует не торопиться и не принимать таких решений на эмоциях. Дайте ситуации устаканиться, и тогда станет понятно, как поступить.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны вдруг поймут, что все, «каникулы кончились». Настала осень, а с ней пришли и заботы. Так что нужно закатать рукава повыше и приниматься за работу. Летнее настроение вас не до конца отпустило, и смириться с тем, что дето прошло, вам будет непросто, но не унывайте – если вы присмотритесь, то и в осени найдете немало прекрасного.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам важно соблюдать режим труда и отдыха. Те, кто решит, что дела подождут, рискуют потом оказаться погребенными под их грузом. А те, кто работает без сна и отдыха, могут серьезно подорвать здоровье. Поэтому ищите золотую середину – не зря ведь она названа золотой.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам предстоит бег с препятствиями – трудности ожидают и в личной жизни, и в деловой. А все потому что дипломатия на этой неделе – не ваш конек. Вы слишком много болтаете и можете навлечь на себя грозу – или сболтнете лишнего не тому человеку, или ненароком кого-то обидите. Хотите жить мирно – следите за языком.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам следует вспомнить, что в здоровом теле – здоровый дух. Последнее время вы постоянно были на эмоциях, переживали и нервничали. А про обыкновенную физкультуру совсем забыли – до нее ли вам было! Пора исправляться. Займитесь своим здоровьем и не забывайте о физических нагрузках.

Львы (23 июля — 22 августа)

В личной жизни у Львов не все гладко. Многие пренебрегли советом прошлой недели и не уделяли своей второй половине должного внимания. За это приходится расплачиваться. Что ж, сейчас самое время забыть о гордости и совершить подвиг во имя любви, если вы хотите сохранить эти отношения. Ведь для вас признать свои ошибки – самый настоящий подвиг.