Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа для всех знаков зодиака

На этой неделе мы многое будем делать через силу или преодолевая препятствия.

Мы станем склонны к расточительности и излишествам, тратам на удовольствия, на украшения и одежду, поэтому важно следить за своими расходами. Желательно в этот период отказаться от покупок, особенно крупных.

Погруженность в свои чувства и мечтательность способствуют любой творческой работе.

В конце недели многие станут рассеянными и забывчивыми, будет трудно выразить свои мысли, мы можем принимать желаемое за действительное и совершать ошибки. Алкоголь может затуманивать разум, поэтому желательно избегать принятия алкоголя.

Что еще предстоит знакам Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы в центре событий. Если вы будете на коне – вас начнут превозносить. Но если вы совершите ошибку – шишки тоже посыплются именно на вас.

Любовь

В рациональных Девах проснутся романтики. Не сопротивляйтесь порыву и позвольте себе немного больше эмоций, чем всегда.

Финансы

Дела пойдут через пень-колоду. Срывающиеся сделки, путаница в документах, убытки и ссоры… Постарайтесь по возможности касаться этой сферы поменьше.

Здоровье

Избегайте алкогольных напитков – от них будет больше проблем, чем радости.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам предстоит столкнуться с «тайнами мадридского двора»: чужие секреты так и будут попадаться вам на пути, даже если вы того не хотите. Примите информацию к сведению, но не торопитесь пускать ее в ход – ситуация может измениться. И будьте осторожнее – ведь могут выплыть и ваши тайны.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов не личная жизнь, а черно-белое кино: день белый, день черный. Будьте готовы к тому, что восхитительно начавшийся роман принесет разочарование. Это, конечно, печально, но не настолько, чтобы подорвать вашу веру в себя. Будьте уверены – как говорится, и на вашей улице будет праздник.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Эта неделя окажется ощутимым испытанием для Стрельцов – ведь сейчас нужно быть очень спокойными, вдумчивыми и дотошными. Для деятельного Стрельца копание в деталях не то чтобы подобно смерти, но радости не приносит ни грамма. Держитесь. Медленное движение позволит вам посмотреть на привычные вещи под совсем иным углом.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам тоже предстоит проявить выдержку и терпение, но для них это вовсе не наказание. Вкупе с мудростью эти качества позволят Козерогам выйти победителями из любой неприятности. На выходных вы можете с чистой совестью расслабиться. А если кто-то захочет вас разозлить – выставьте щит из спокойствия и мудрости, как вы умеете.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

У Водолеев забот полон рот – а как еще может быть, если решил положить конец путанице с финансами. Астролог Офелия Айн советует: если чувствуете, что дело совсем не идет – обратитесь за помощью к тому, кто гораздо лучше вас разбирается в этом вопросе. Главное – выбрать «правильного» человека, которому вы сможете доверять.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб обострятся чувства, а это значит, что вы начнете переживать за всех на свете. К хорошему это не приведет. Поэтому направьте энергию в созидательное русло – займитесь творчеством, где ваше чувство прекрасного обязательно поможет вам создать нечто необыкновенное.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов куча дел. С одной стороны, Овнам хочется побыстрее с ней разделаться, потому что ни одного Овна не радует такой дамоклов меч, а с другой – страшно хочется махнуть на эту кучу рукой, потому что возникает слишком много непонятных препятствий на пути. Увы, но делать эти дела все равно придется, просто не так быстро, как вы мечтали.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов утомят привычные «границы дозволенного», им захочется чего-то нового, свободы и свежих впечатлений. Поэтому многие представители этого знака отправятся куда-нибудь в путешествие, пусть даже и небольшое. Если вас не заперли на работе, вы вполне можете себе позволить гулять хоть всю неделю, главное, воскресенье провести дома.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Удивительно, но Близнецы на этой неделе примерят на себя роль затворника. Для разнообразия полезно иногда посидеть дома, навести порядок, может быть, даже начать ремонт. Периодически в вашу «келью» будут вторгаться нежданные гости и внезапные новости, но при правильном настрое это не помешает вам пребывать в гармонии с собой.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки станут особенно чувствительными и ранимыми. Любая неприятная сцена способна выбить их из колеи. Попытки понравиться всем и каждому, лишь бы избежать конфликта, приведут к противоположному результату. Поэтому не старайтесь всем угодить, больше думайте о себе и о собственных потребностях.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы по своей природе не слишком внимательны. Они готовы поддержать свою вторую половину во всех начинаниях, но при условии, что Львам скажут о том, что поддержка необходима, прямо в лоб, без намеков. Совет для самих Львов: разговаривайте с партнером, интересуйтесь его заботами. Вы поразитесь, насколько вы были слепы прежде.