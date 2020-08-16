Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа для всех знаков зодиака

Нас ждет гармоничный период, когда вопросы начнут решаться быстро, люди активнее и охотнее пойдут на контакт. Можно будет проявить себя, отношения с начальством и вышестоящими лицами станут продуктивнее.

Однако возможны препятствия в делах, связанных с большой энергозатратой, может складываться впечатление, что нас что-то тормозит. Ближе к концу недели также повышается аварийность и бытовой травматизм, надо быть аккуратнее.

Еще один плюс недели – мы можем неожиданно найти решение многих вопросов. Благодаря оригинальным и нестандартным идеям можно с легкостью преодолеть возникающие препятствия и найти правильное решение.

О других событиях недели расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Львы (23 июля — 22 августа)

На этой неделе фортуна благосклонна к трудолюбивым. Чем больше вы будете прилагать усилий, тем больших высот вы достигнете.

Любовь

Львы больше заняты самолюбованием, чем отношениями. Постарайтесь оторвать взор от себя любимых и обратите внимание на партнера, если не хотите обид, ссор и обвинений.

Финансы

Львам предстоит много работы с финансовыми документами. Проявите скрупулезность в этом вопросе, даже если вам кажется, что это смертная скука.

Здоровье

На этой неделе велика вероятность самых различных травм. Будьте осторожны и внимательны.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы начнут мечтать о том, чтобы уйти в подполье – у них появятся дела, которые захочется скрыть от посторонних взглядов и любопытных носов. Хорошая новость – неделя благоприятна для начала тайных дел. Плохая – если вы будете неосторожны, все ваши секреты окажутся раскрытыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В первой половине недели Весы будут в самой гуще событий. Возможно, вы окажетесь участником групповой деятельности, а может быть, вы станете и организатором этого действа. Тут вы можете достичь больших успехов. Однако к четвергу стоит немного сбавить обороты и найти занятие, которым вы можете заниматься в уединении.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы займутся деловой жизнью. Вашей энергии хватит, чтобы заменить собой небольшую электростанцию, не то что продвигать проекты. Только не забывайте, что один в поле не воин, и старайтесь привлечь к вашей деятельности как можно больше полезных людей.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы не настроены на лирику, они по-прежнему жаждут приключений. Это неплохая новость для того, кто заинтересовал Стрельцов – представители этого знака способны устроить незабываемое свидание. Но помните, что не каждый сумеет оценить ваш креатив, некоторым больше по душе не прыжки с тарзанки, а традиционный ужин при свечах.

Козероги (22 декабря — 19 января)

У Козерогов большие планы в финансовой сфере. Следует учесть, что сейчас самое лучшее время именно для планирования, а конкретные и активные действия пока правильнее отложить. И не забывайте о своей второй половине – она по вам скучает и так и ловит каждый ваш взгляд и каждое ваше слово.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи стремятся больше времени проводить в обществе других людей. И не просто потому что им так хочется, а потому что это полезно для дела, которым активно занимается каждый уважающий себя Водолей. Астролог Офелия Айн рекомендует также очень тщательно изучить финансовую сторону вопроса, в который вы погрузились.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если Рыбы хотят больше денег, им нужно руководствоваться правилом «меньше слов – больше дела». Пустая болтовня будет только тормозить Рыб. Так что куйте железо, пока горячо – к концу недели ситуация уже не будет такой благоприятной, и вам останется только локти кусать, вспоминая об упущенных возможностях.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Главней всего – погода в доме. Дела семейные выйдут у Овнов на первый план. Представители этого знака будут заботиться о том, чтобы все домочадцы были довольны, найдут время и для старшего поколения, и для детей. Главное – не перестараться, иначе к концу недели вы превратитесь в выжатый лимон.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Не успели Тельцы опомниться от прошлой волны перемен, как их закружит новая. Эта волна принесет много весьма занятной информации. Не пропускайте ее мимо ушей – изучив полученные данные, вы обнаружите немало полезного. Перед вами откроются новые горизонты – соберитесь с силами, вам предстоит хорошо потрудиться.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы начнут менять круг общения. То ли вы разочаруетесь в старом, то ли на вас просто нападет жажда новых впечатлений, и вам захочется заводить знакомства и общаться со всеми на свете. Только не забывайте и о семье – близкие люди нуждаются в вашем внимании.

Раки (22 июня — 22 июля)

Настроение у Раков на нуле. И вопросы задавать им бесполезно, в ответ можно будет услышать только: «Я ничего не знаю, я никуда не летаю». Не стоит поддаваться унынию. Не знаете, как прийти в тонус – займитесь уборкой. Начнете с уборки в квартире и не заметите, как наведете порядок и в собственной жизни.