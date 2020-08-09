Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для всех знаков зодиака

Неделя будет не самая радужная – в людях начинает проявляться темное начало, появляется склонность к агрессии, желание силой решать важные вопросы. В это время желательно ни с кем не ругаться и не выяснять отношения. Повышенная нервозность может отразиться на вождении автомобиля, также могут быть поломки техники и телефонов, могут срываться договоренности. И только в самом конце недели ситуация изменится и позволит нам разобраться с многими вопросами, осуществить идеи и замыслы, наладить контакты и быстро решить назревшие ранее проблемы. Как себя вести и что еще принесет неделя – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Львы (23 июля — 22 августа)

Неделя ожидается непростая – нервы вам помотают изрядно. Держитесь, не поддавайтесь на провокации. На выходных сможете от всего этого отдохнуть.

Любовь

Львам не до любви – дел невпроворот, все так и дергают Львов за хвосты. Но если вы не хотите потерять любящего человека, не отодвигайте его на второй план.

Финансы

Деньги Львы будут тратить на собственный имидж. Главное, чтобы сейчас в эту сферу не входила благотворительность – можно легко нарваться на мошенников.

Здоровье

После всех трудностей недели Львов может потянуть на различные излишества. Будьте осторожнее с едой и алкоголем – их избыток до добра не доведет.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев настоящее светопреставление – самые разные события так и сыплются на головы Дев. Не паникуйте, вы со всем справитесь. Только не подвергайте себя риску и не ищите себе никаких дополнительных приключений. Если вам все же хочется экстрима – посвятите ему не будни, а выходные дни.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы словно пойдут по очень плохой дороге – будут все время спотыкаться о непонимание, различные препятствия, всевозможные «ямы» и «колдобины». Так что дела, особенно на работе, пойдут со скрипом. Это не так страшно, как вы думаете – в выходные вы доберетесь до «автобана» и наверстаете все упущенное.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы настроены чересчур решительно, если не сказать – воинственно. Ими овладеет желание разрубать гордиевы узлы, и они будут больше склонны разрушать, чем строить. Держите себя в руках, иначе этот агрессивный настрой приведет вас к ссорам, из которых вы не скоро выпутаетесь. Сбросить напряжение вам помогут физические нагрузки.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы решат, что им скучно, и нужно в серые будни добавить перчинку. Это выльется в любовные авантюры, скоротечные романы и другие сердечные приключения. Однако именно этого и стоит избегать – все эти, как вы считаете, «невинные» истории могут очень плохо закончиться. Уж лучше сидите дома и смотрите остросюжетное кино.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам грозит ремонт. Те, кто его планировал, будут действовать согласно плану, довольные собой. Но и те, кто ремонта не хотел, все равно рискуют его получить. На этой неделе невероятно высока вероятность какой-то поломки. Сами понимаете, никто лучше вас эти вопросы не решит.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

У Водолеев на первом месте будет любовь. Правда, в первой половине недели все пойдет через пень-колоду – и новые знакомства у свободных Водолеев, и общение с партнером у семейных оставят желать лучшего. Не переживайте – потом ситуация устаканится и любовь восторжествует.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Всю неделю Рыбы будут думать о том, что неплохо было бы взять отпуск и отдохнуть. Но на них будут буквально валиться разные возможности, позволяющие заработать побольше денег. Решать, что сейчас вам важнее – отдых или заработки – придется именно вам. Астролог Офелия Айн советует: если вы выберете отдых, озаботьтесь и вопросами собственного здоровья.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны выпутаются из замкнутого круга проблем прошлой недели и смогут, наконец, сконцентрироваться на достижении своей высокой цели. А если Овен чего-то хочет, он способен трудиться без сна и отдыха. И к концу недели еще силы останутся. Хорошо бы эти силы потратить на общение с близкими, на которых всю неделю у вас не хватало времени.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Все тайное однажды становится явным. На этой неделе никакую тайну скрыть не получиться, ни одно шило в мешке не утаится. Поэтому избегайте любых ситуаций, способных поставить вас в двусмысленное положение. Хорошо поможет физический труд – там, где работают руками, времени на интриги не остается.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецов поджидают разные неожиданности, планы будут меняться со скоростью света, и в результате вы можете прийти совсем не туда, куда собирались изначально. Спонтанностью Близнецов не напугать, главное, соблюдать осторожность, чтобы эти «импровизации» не завели вас слишком далеко.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам захочется отдыха, расслабления, красивой жизни и красивого окружения. Все это Раки легко могли бы получить, если бы не эта дурацкая необходимость ходить на работу. Так что или берите отпуск, или терпите до выходных – и вот тогда вы сможете насладиться жизнью так, как вам того и хотелось.