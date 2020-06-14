Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня для всех знаков зодиака

Читайте о том, как провести эту неделю так, чтобы успех вас не покинул.

С середины недели Меркурий организует нам трудности в решении деловых, рабочих, повседневных вопросов, особенно если они связаны с документами, контактами и передвижениями. Возможны проблемы с интернетом, с техникой, могут плохо работать удаленные серверы.

В конце недели предстоит солнечное затмение в день летнего солнцестояния. В первую очередь, это затмение повлияет на семейные взаимоотношения. Возможен бытовой травматизм, а также конфликты на эмоциях, нужно держать себя в руках, не срываться на близких. Не стоит рисковать и принимать важные решения. Как пережить такой сложный период – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Близнецы

Сил вы потратите много, а толку от этого особо не наблюдается. Не расстраивайтесь – сейчас вы можете остановиться и прислушаться к себе. А нужна ли вам вся эта суета?

Любовь

Ситуация запутанная, не дайте ей запутаться еще сильнее. «Не обещайте деве юной любови вечной на земле», да и вообще воздержитесь от любых обещаний.

Финансы

Все вопросы нужно решить в начале недели, поскольку потом будет не слишком благоприятное время для любых значимых финансовых операций.

Здоровье

Очень травмоопасный период. Может быть, в каске ходить и не стоит, опасаясь падающего сверху кирпича, но проявляйте предельную осторожность.

Овен

Начало недели у Овнов явно не задалось – из рук все валится, получается косо-криво. Не жизнь, а сплошной бег с препятствиями. Но руки опускать не нужно – к выходным ситуация наладится, и вы благополучно наверстаете упущенное. Благо, энергии вам не занимать.

Телец

Вокруг Тельцов – бесконечная суета. Тельцы будут чувствовать себя Гулливером среди лилипутов, не зная, как бы так встать, чтобы не раздавить никого из суетящихся под ногами. Если есть возможность – посидите дома, в комфорте и уюте, а «лилипуты» пусть там за дверью мельтешат, не отвлекая вас от ваших гулливерских важных дел.

Рак

Раки поползли обратно в свои раковины – думать о жизни, анализировать прошлое и искать новые решения старых проблем. Так что добиться моментальных ответов и быстрых решений от Раков не удастся никому. Совет Ракам: сумеете удержать эмоции под контролем – к концу недели у вас все будет в ажуре.

Лев

Львы приложат максимум усилий… но непонятно, к чему. Если ваша цель – много шума из ничего, то вы достигнете успеха. А вот если у вас другие цели, постарайтесь расходовать силы более рационально. Ближе к выходным можете пойти на риск в важном для вас деле. Ведь кто не рискует… В общем, вы в курсе.

Дева

Похоже, Девы решат, что это именно они – те самые атланты, которые держат небо на каменных руках. Все заботы, проблемы и трудности они взвалят на себя, что чревато перенапряжением – физическим и эмоциональным. Хотите сохранить здоровье и психику – занимайтесь спокойными обыденными делами. Порой скучная рутина – это именно то, что нужно.

Весы

Весы встанут на удобную позицию ведомых. Да, решают за них, но и ответственность тоже ложится на плечи кого-то другого. Однако Весов такая линия поведения быстро утомит, и они ринутся в общественную жизнь. Не стоит рваться «в люди», сейчас самое время погрузиться в себя – именно так вы найдете самые лучшие решения.

Скорпион

Скорпионам нужно сосредоточиться на подбирании «хвостов». Все недоделанные когда-то дела и нерешенные проблемы потребуют вашего внимания. Разберитесь уже с ними и оставьте их в прошлом. Конечно, вас потянет сбежать подальше от всего этого, но такой поступок будет ошибкой – поездки и путешествия вам пока противопоказаны.

Стрелец

На Стрельцов давят обязанности. Кругом рутина и скука скучная. Потерпите, скоро ситуация изменится. Обратите внимание на финансовую сферу. Энергии у вас будет – хоть отбавляй, так что направить ее на решение денежных вопросов – очень верное решение.

Козерог

Козероги – первые любители все запланировать на сто лет вперед. Увы, но на этой неделе планы пойдут прахом. Что ж, отнеситесь к этому философски. Зато перед вами откроются новые горизонты и появится куча интересных возможностей. Импровизируйте и получайте удовольствие от спонтанных решений.

Водолей

Водолеям стоит избавиться от ненужного. Это касается, в первую очередь, общения. Если вы чувствуете, что человек приносит вам только негатив, хорошо подумайте, зачем вы с ним общаетесь и для чего он в вашей жизни. Чистите контакты в телефоне, в социальных сетях… В общем, позвольте себе освободиться от тех, чье общество вас тяготит.

Рыбы

После прошлой недели страсти немного поутихнут, зато энергичности у Рыб все еще предостаточно. Астролог Офелия Айн советует потратить ваш запал на разрешение проблем, которые вы откладывали в долгий ящик. Особенно успешно получится разобраться с вопросами финансовой сферы. А за руль лучше не садиться – велик риск аварий и травм.