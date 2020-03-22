Гороскоп на неделю, с 23 марта по 29 марта, для всех знаков зодиака

Что вас может ждать на этой неделе.

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Таисия Веритас.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов прорежется дар убеждения — каждый первый захочет вам помочь. Ваша задача — не злоупотреблять этим, и тогда вы сумеете сколотить отличную команду.

Любовь. Овны превратятся в фонтан обаяния и очарования. Особенно этот период хорош для свободных представителей знака.

Финансы. Никаких кредитов, долгов и займов — если собираетесь что-то приобрести, то только на свои деньги. В этом случае и покупка окажется удачной, и долговых проблем не будет.

Здоровье. Если мама говорит ходить в шапке, значит, ходите в шапке, чтобы в уши не надуло. Тепло может быть обманчивым — простуды вас подстерегают за каждым углом. Будьте осторожны.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы на этой неделе обзаведутся парой-тройкой новых поклонников. Подумайте, а не морочите ли вы людям голову? Если симпатия взаимна, не таитесь, а если нет — расставьте точки над «i» и отпустите человека с миром. Вы окажетесь в выигрыше в любом случае.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам пора вспомнить, что они товарищи общительные. Почему же вы разговариваете со всем миром, а сказать о своих мыслях и чувствах собственной второй половине не можете? Пора это изменить. Да и вообще эту неделю лучше посвятить только самым близким людям.

Раки (22 июня — 22 июля)

Успешная неделя для Раков. Стоит приложить немного усилий — и у вас все получится. Кто-то сможет добиться прибавки к зарплате, кто-то повышения по службе. Но это только у тех, кто не ленится и что-то делает. А вот под лежачий камень вода, как ни мечтай, не потечет.

Львы (23 июля — 22 августа)

Щедрая натура Львов проявит себя в полной мере, делая их расточительными. Постарайтесь держать себя в руках и в благородном порыве не отдайте последнюю рубашку. Если не бросаться в крайности, то благотворительность, как ни странно это звучит, принесет неплохие дивиденды.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам пора прекратить цепляться за старое и повернуться лицом к возможностям. Да, консерватизм делает жизнь размеренной и стабильной, но неужели вам самим не скучно? Попробуйте внести перемены в жизнь, сейчас самый благоприятный для этого период. Вы сами удивитесь, как все удачно сложится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы в ударе. Они вникают во все детали происходящего, разбирают все до мелочей, а потом аккуратно раскладывают по полочкам. Кого-то вы можете довести своей дотошностью до белого каления, но это не ваши проблемы. Вас все это вдохновит. Одно предостережение — не лезьте в авантюры.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

У свободных Скорпионов есть все шансы познакомиться с интересным человеком — на этой неделе вы невероятно привлекательны. У семейных все не так радужно — ваша притягательность увеличится, но вашу вторую половину это не порадует. Будьте мудрее и не флиртуйте с кем попало.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам по-прежнему стоит оставлять величайшие завоевания кому-нибудь другому, а самим наслаждаться уютом родного дома, посвящать время семье и заниматься домашними делами. На работе ведите себя потише — вам все эти сплетни и склоки ни к чему.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Ваша фирменная способность точно все просчитать достигнет небывалых высот. Вам удастся провернуть все задуманное. И пусть на вас смотрят квадратными глазами — вы-то знаете, что все продумали. А вот на свиданиях расчетливость и деловитость будет мешать. Добавьте хоть немножко романтики.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Очень хорошее время для Водолеев. И на работе лучше всех, и в любви. Важно на волне успеха не начать сорить деньгами. Начнете раздавать их налево и направо — имейте в виду, что они к вам не вернутся. А в остальном можете положиться на свою удачу, она не подведет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если рядом кто-то спорит, ссорится или тем более дерется, не рвитесь разнимать скандалистов. Как часто бывает в такой ситуации, вы в результате окажетесь крайним и на вас посыплются все шишки. На этой неделе вам лучше сидеть в своем любимом тихом омуте и наслаждаться тишиной и покоем.