Гороскоп на неделю, с 16 марта по 22 марта, для всех знаков зодиака

Что вас может ждать на этой неделе.

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Таисия Веритас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы наконец почувствуют себя увереннее. Но если вы не готовы к труду и обороне, можете и помечтать. Главное — не терять при этом связи с реальностью.

Любовь. Рыбам неожиданно на голову свалится куча поклонников. Если вы не планируете ими руководить — сообщите им об этом, пока ситуация не накалилась до предела.

Финансы. Спонтанные траты вам вряд ли грозят, и это хорошо — сейчас велик шанс приобрести некачественные товары.

Здоровье. Не забывайте о физических нагрузках. И если вам лень бежать в спортзал, найдите время для прогулок на свежем воздухе.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны на этой неделе будут похожи на мартовских котов, которые нежатся в лучах весеннего солнышка. Не в том смысле, что пойдут в загул, а в том смысле, что судьба им улыбается и балует приятными вещами. Поделитесь радостью с окружающими — посвятите время близким.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы решат, что инициатива — не их конек, и займут позицию ведомых. Раз уж вы не хотите брать на себя ответственность, присмотритесь к своему окружению — рядом есть человек, к которому вы можете обратиться как к наставнику. Он даст вам дельный совет или же возьмет на буксир.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Неделя открывает перед Близнецами широкие горизонты, и важно, чтобы от предвкушения будущих успехов у вас не закружилась голова. Иначе вы, скорее всего, будете действовать в своих же худших традициях, то есть хвататься за кучу дел сразу и не доводить до конца ни одно из них.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки настроены на романтический лад, ходят загадочные и влюбленные. И даже те, у кого нет половинки, найдут себе предмет для обожания. В общем, все прочие дела отошли на второй план, а на первом месте у представителей этого знака, конечно же, любовь. Наслаждайтесь — имеете полное право.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы тоже окажутся на прицеле у Купидона. И тут таится опасность для тех, кто состоит в отношениях: кто-то будет дарить нежность своей половинке, а кто-то захочет прогуляться налево, чтобы набраться новых впечатлений. Путь вторых незавиден — он совершенно точно приведет к краху.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы могут добиться признания шефа, взяв на себя рутинную работу, требующую большой внимательности. Скрупулезность представителей этого знака поможет им разобраться в мельчайших деталях. Если вы чувствуете, что вам как-то не по себе, душевное равновесие вам поможет восстановить любимый человек.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хорошая неделя у Весов. Вы обязательно почувствуете, что у вас легкая рука — за что бы вы ни взялись, все получается. Только не забывайте прислушиваться к своей интуиции — она подскажет вам, что делать. И не отмахивайтесь от пришедшего вдохновения — оно наверняка вам поможет.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов на этой неделе привлекают острые ощущения. Только будьте осторожны — жажда адреналина способна довести вас до недоброго. И лучше не пейте кровь из ваших близких: это, конечно, хороший допинг, но их терпение не безгранично — и последствия вам не понравятся.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, как известно, предпочитают не ходить вокруг да около, а брать любую крепость лихим штурмом. Но на этой неделе такой подход не сработает. Проявите дипломатичность, поищите в своих закромах такое редкое умение, как способность идти на компромисс — вам это обязательно поможет.

Козероги (22 декабря — 19 января)

На Козерогов нахлынет вдохновение, но прагматичные представители этого знака будут сопротивляться, стараясь забраться обратно в зону комфорта, где все расписано до мелочей и нет места неожиданностям. И напрасно — не стесняйтесь, позвольте себе немного свободы и импровизации.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут посвятить неделю поднятию собственной самооценки. Вы можете приобрести что-то для себя, сменить прическу, обновить гардероб или блеснуть еще каким-либо ударным креативом. Все эти усилия точно не пройдут даром — вы наконец почувствуете себя неотразимыми.