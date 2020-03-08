Гороскоп на неделю, с 9 марта по 15 марта, для всех знаков зодиака

Что вас может ждать на этой неделе.

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Таисия Веритас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам нужно быть осторожнее и благоразумнее — неделя предстоит сложная, с эмоциональными качелями.

Любовь. Все любовные дела запланируйте на начало недели — потом вас захватят рабочие вопросы.

Финансы. Вам предстоит больше работать, чем тратить. Оно и неплохо — после праздников многие в финансовой яме, а у вас есть шанс не выйти за рамки бюджета.

Здоровье. Остерегайтесь гололеда — неделя чревата травмами. Песочком дорожки можете не посыпать, но от обуви на скользкой подошве и высоких каблуках правильнее отказаться.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнов будет штормить. А раздраженные и злые Овны — не те собеседники, которым кто-то может порадоваться. Овнам и самим это не по нраву, но справиться с собой они не могут. Так что лучшее решение — посидеть тихо и мирно в уголочке и переждать нежданную бурю в собственной душе.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы витают в облаках. Причем эти «полеты во сне и наяву» заведут их далеко — настолько, что им будет трудно общаться с окружающими. Единственное, что не пострадает, — работа. Там Тельцы окажутся на высоте. В остальном же важно постараться обуздать свою рассеянность.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам придется нелегко. Ведь на этой неделе нужно проявлять терпение, а это свойство у представителей знака всегда было в дефиците. Чтобы как-то компенсировать недостаток, используйте свое умение быть в куче мест одновременно: сейчас вам нужно уделить внимание и семье, и работе.

Раки (22 июня — 22 июля)

Если вы где-то что-то сделали не так, сейчас вам это точно аукнется. Придется расплачиваться за прошлые грехи, будь то барышня, которую вы не одарили цветами, или задание шефа, которое вы выполнили тяп-ляп. Вам, скорее всего, удастся выкрутиться, но для этого придется проявить чудеса дипломатии.

Львы (23 июля — 22 августа)

Пока все вокруг подсчитывают, во что им обошлась серия праздников, Львы могут себе позволить развлечения. Можно даже куда-нибудь съездить вместе с любимыми, особенно это касается семейных Львов. А тем, кто пока в поиске, вполне можно продолжить знакомства, завязавшиеся во время праздников.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Если Девы не успели разобраться с личной жизнью, то сейчас это сделать сложнее. Работа требует вашего участия, дома что-то постоянно ломается, да и родственники решат, что вы уделяли им мало внимания. Придется успевать затыкать все эти дыры, чтобы корабль вашей жизни не пошел ко дну.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы, общение у вас пойдет туго — вы пытаетесь со всеми дружить, но будто натыкаетесь на стену. Придерживайтесь в этот период принципа «Если гора не идет к Магомету, то и шут с ней, с этой горой». На этой неделе чем меньше вы пытаетесь всем угодить, тем больше вами интересуются люди.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам окажется трудно влиться в будни. Впрочем, домашние хлопоты вам тоже не по душе. Да и с деньгами как-то не очень… Возьмите себя в руки и озаботьтесь решением рабочих задач — это приведет к хорошим результатам. А все остальное, чем вам не хочется заниматься, оставьте до лучших времен.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов на этой неделе можно назвать кем угодно, только не командными игроками. Если уж у тактичных Весов не хватает сил нормально общаться, то раздраженные Стрельцы могут наговорить такого, о чем потом пожалеют. Старайтесь находить такие занятия, где вам можно обойтись и без компании.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Фирменная предусмотрительность Козерогов может дать осечку. У вас есть шанс попасть в нелепую ситуацию. К тому же у вас тоже затруднения с деньгами. Не нужно искать быстрый способ залатать дыру в бюджете — не все заманчивые предложения действительно так хороши, как вам кажется.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи — одни из немногих, кому неделя покажется довольно приятной. Обязательно поделитесь приподнятым настроением с домочадцами. А вот бросаться в авантюры в поисках лучшей жизни не надо. Лучшее — враг хорошего, да и не факт, что это предполагаемое «лучшее» действительно так прекрасно.

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