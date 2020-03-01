Гороскоп на неделю, со 2 марта по 8 марта, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыб могут втянуть в неприятное дело, которое им совершенно не ко двору. Опасайтесь ушлых товарищей, предлагающих вам сомнительные проекты.

Любовь. В любви все не слишком гладко — вокруг кипят страсти, а Рыбам не хочется в них нырять. Спокойнее всего им в тихой гавани устоявшихся отношений.

Финансы. Не ищите легких и быстрых денег — выйдет боком, да так, что еще долго потом аукаться будет.

Здоровье. Воздержитесь от обильных возлияний, какими бы заманчивыми ни казались столы на корпоративах.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнов ждут надоедливые домашние хлопоты, которые выводят импульсивных представителей знака из себя. Не нужно раздражаться — в крайнем случае делегируйте обязанности кому-то из домочадцев, а сами посвятите максимум времени рабочим вопросам.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Неделя порадует гедонистов Тельцов, у которых не один день, а все семь окажутся праздничными. С этим, конечно, будут связаны траты, так что постарайтесь грамотно распределить свой бюджет. А в остальном — веселитесь, получайте удовольствие и не стесняйтесь признаваться в любви.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецов нельзя назвать главными заводилами этой недели — ходят хмурые и задумчивые. Вас вгоняют в уныние проблемы на работе и бездействие. Поверьте, все эти неприятности временные, а исправить себе настроение вы прекрасно можете и сами, например, встретившись с друзьями.

Раки (22 июня — 22 июля)

У Раков праздничный настрой, они только и думают о подарках, цветах и приятных сюрпризах. Главное — не погружаться в мир фантазий с головой и планировать траты, соответствующие размеру вашего кошелька. К тому же на волне эйфории вы можете сделать что-то, о чем позже будете сожалеть.

Львы (23 июля — 22 августа)

Неделя обещает Львам финансовые трудности и разнокалиберные проблемы на работе. Но помните, что проблемы проблемами, а здоровье у вас одно. Поэтому старайтесь больше отдыхать и общаться с близкими людьми, благо, длинные выходные позволяют вам это сделать.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дев посетит душевный подъем, они чувствуют, что им сейчас точно все по плечу. К тому же работа в жизни Дев снова заняла лидирующие позиции, чему представители этого знака несказанно рады. Мы ведь знаем, что Дев хлебом не корми, дай только решить рабочую задачку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов поглотят заботы — то кран дома сломается, то документы потеряются… Так что придется засучить рукава и смело пойти разбираться со всеми накопившимися делами. Кроме того, Весам нужно будет спрашивать себя, действительно ли им нужны такие роскошные вещи или можно приобрести что-то попроще.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов настроение нерабочее. Даже если это настроение ведет к разборкам с шефом, Скорпионов предстоящие неприятности мало беспокоят. Во-первых, вы уверены в себе и своих силах, а во-вторых, личная жизнь интересует вас в данный момент гораздо больше.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам стоит усмирить свое желание куда-нибудь уехать. Сейчас правильнее заняться строительством мостов в отношениях с ближайшим окружением: и с коллегами надо общий язык найти, и с родственниками помириться, и с соседями если не подружиться, то хотя бы начать здороваться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги решили, что работа — волк, и если они не будут посвящать ей максимум времени, то она обязательно убежит в лес. В этом рвении есть плюс — вы сможете разобраться со всеми делами. Есть и минусы: вы можете поссориться с семьей. Уделяйте ей больше внимания и не забывайте отдыхать.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Наконец и на улице Водолеев наступил праздник — их ждет приятное открытие. Возможно, будут и финансовые сюрпризы. Главное — использовать открывающиеся шансы разумно. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь, а вы сейчас совсем не готовы выступать в качестве бесплатного цирка.

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