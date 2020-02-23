Гороскоп на неделю, с 24 февраля по 1 марта, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держите нос по ветру — ситуация будет стремительно изменяться, и вам нужно проявить гибкость и подстроиться под меняющиеся обстоятельства.

Любовь. Если вы решили, что с вас хватит и пора заканчивать отношения, дайте себе время подумать еще раз. Резких движений пока лучше не совершать.

Финансы. На этой неделе деньги лучше зарабатывать, чем тратить. Руководство сейчас к вам довольно благосклонно — пользуйтесь моментом, главное, не переборщите.

Здоровье. Подумайте о том, как вы питаетесь. Постарайтесь ввести в рацион все витаминное, например, зелень и фрукты.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Не давайте воли своему гневу. Вы похожи на кипящий чайник — вас только тронь, вы все вокруг кипятком заплюете. Радости это не принесет ни вам, ни окружающим. Поменьше контактируйте с людьми и побольше медитируйте. И тогда неделя принесет вам успех.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Держите язык за зубами — у вас все спокойно и прекрасно, и если вы начнете об этом распространяться, злопыхатели этого не перенесут. Вам же не нужны проблемы, созданные завистниками на ровном месте? При принятии решений руководствуйтесь здравым смыслом.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам до ужаса надоели серые суровые будни, им захочется окунуться в любовное приключение. Семейным Близнецам звезды настоятельно рекомендуют этого не делать. Если хочется праздника, устройте его своей второй половине. Одинокие Близнецы могут позволить себе флирт, но дальше него лучше не заходить.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раков ждет мирная и хорошая неделя. Позвольте себе отдых в кругу семьи — это поднимет вам настроение и придаст уверенности в себе. А вот грандиозные планы сейчас лучше отложить не то что в долгий ящик, но на полку повыше — точно. Время для их реализации еще не пришло.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам предстоит рутина. И не надо морщиться — когда-то же надо разгрести все залежи отложенных дел, так почему бы не теперь? Звезды отнесутся к этой затее весьма благосклонно. На работе у вас наблюдается некоторый застой, поэтому направить вашу энергию на домашние дела — хорошее решение.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Для Дев горит зеленый свет — вы можете позволить разрешить себе маленькие приятности. А вот от крупных трат и больших авантюр стоит воздержаться. В личной жизни семейных Дев царит гармония. Одиноким представителям знака везет меньше — новые знакомства вряд ли окажутся перспективными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам пора подумать о себе. Чем доказывать всему свету, что вы круче всех, и выполнять «пятилетку за три года», лучше займитесь своим здоровьем, порадуйте себя любимых какими-нибудь мелочами. В приоритете по-прежнему не работа, а домашние дела. Но и тут старайтесь не брать лишних обязательств.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы неожиданно вспомнят, что они могут быть очень даже приятными личностями, такими белыми и пушистыми. Потратьте время на исправление отношений, которые вы испортили, когда белыми и пушистыми не были. На этой неделе вы поймете, насколько вам важна поддержка семьи.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам деньги жгут руки. Вроде бы и денег не так много, а жгут так, как будто у вас их миллионы. Постарайтесь остудить свой покупательский пыл — очень велик шанс приобрести дорогой и некачественный товар. Личная жизнь выйдет на первое место — ей и посвятите большую часть своего времени.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги окажутся в центре внимания. В вас проснется оратор, и вы сможете разрешить любые конфликты и убедить любого в своей правоте, не прибегая к радикальным мерам — только силой слова. Пользуйтесь возможностями этой недели. Но держите ухо востро — ваш успех может привлечь мошенников.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Надо постараться и свести к минимуму общение с посторонними людьми, поскольку такое общение грозит долгоиграющими неприятными последствиями. К тому же на этой неделе вы больше одиночка, а не командный игрок. Если вам потребуется помощь, обращайтесь к тем, кого вы хорошо знаете и кому доверяете.

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