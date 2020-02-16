Гороскоп на неделю, с 17 февраля по 23 февраля, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи на этой неделе начнут сомневаться в себе и копаться в своих прошлых ошибках. Не стоит этого делать — не так все плохо, как вы думаете.

Любовь. Отличное время для тех, кто хочет признаться в любви. А вот если вы хотите признаться своей половине в чем-то неблаговидном, отложите эту идею до лучших времен.

Финансы. Самое время проявить рвение и креатив на работе — руководство обязательно это оценит. Глядишь, и премию выпишет.

Здоровье. Главный совет — высыпайтесь! Особенно если вы чувствуете, что накопилась усталость. Полноценный отдых в конце зимы — то, что вам надо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, не поддавайтесь порыву уйти на дно, в какой-нибудь темный глубокий омут. Там вам станет печально и одиноко, и вы начнете самозабвенно себя жалеть. Сами знаете, ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому возьмите себя в руки и найдите силы на общение с людьми и развлечения.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Планы Овнов пойдут прахом — все стройные схемы будут разрушены какими-то внешними обстоятельствами. Не расстраивайтесь. Планирование на этой неделе, к сожалению, не поможет. Зато все, что будет сделано под влиянием вдохновения, даст положительные результаты.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы на этой неделе в растерянности — они сомневаются в своих силах, не зная, куда пойти и что сделать. Хорошие новости: обязательно найдется человек, который вам поможет. Это может быть родственник, руководитель или тренер, словом, тот, у кого больше опыта.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В первой половине недели Близнецам лучше вести себя тише воды ниже травы. Посвятите это время анализу своих провалов и ошибок последнего времени. Но не ради самобичевания, а чтобы сделать выводы и больше на эти грабли не наступать. А вот во второй половине недели можете выводить себя в свет.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раков посетит муза. Под ее чутким руководством они могут сотворить что-нибудь прекрасное. Настроение появится совершенно не февральское, Раки будут радостными и легкими. Главное в этой эйфории — не терять бдительности и все-таки задумываться о последствиях своих поступков.

Львы (23 июля — 22 августа)

Если бы Львы были бы птицами, звезды бы рекомендовали им вить уютные гнезда. Но поскольку Львы не птички, им просто стоит заняться обустройством пространства вокруг себя и дома, и на работе. По крайней мере в начале недели. А уж когда вы все обустроите, можете совершать свои трудовые подвиги.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы готовы поселиться на работе — там у них все как-то не клеится, и Девы решат, что служба требует их круглосуточного присутствия. Знаете, если вы будете спать на рабочем месте, дела все равно не продвинутся — неделя такая. Проводите побольше времени дома, с семьей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На Весов как из рога изобилия посыплются домашние заботы. То дети потребуют пристального внимания, то родственники попросят что-нибудь сделать, то какая-то техника откажется работать. Не ворчите, это пройдет. Воспользуйтесь этим временем, чтобы решить все вопросы разом и успокоиться.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Одиноких Скорпионов потянет на приключения, они даже могут отправиться в небольшое путешествие. Правда, никаких романтических знакомств оно не принесет, зато будет время подумать о вечном. Семейным Скорпионам стоит обратить свой взор на близких и помочь им разобраться с накопившимися делами.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов чешутся руки совершить что-нибудь эдакое. То ли хомяка завести, то ли стены в квартире перекрасить, но лучше пока сдержать свои дизайнерские порывы. Да и с питомцами повремените. Посоветуйтесь с домашними — у них наверняка совершенно другой взгляд на ваши затеи.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги придут к выводу, что им давно пора освоить что-то новенькое. Кому-то захочется записаться на лепку, кто-то найдет интересные курсы, кого-то потянет в спортклуб. А кто-то и вовсе решит поменять имидж. Что ж, на этой неделе звезды дают вам зеленый свет. Дерзайте!

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