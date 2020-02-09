Гороскоп на неделю, с 10 февраля по 16 февраля, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Пришло время для разрешения старых конфликтов, примирения после ссор и налаживания отношений. И в этом направлении нужно будет хорошенько потрудиться.

Любовь. Водолеев потянет на любовные подвиги. И серенада под балконом — это только цветочки. Это прекрасно, главное — не отпугните ваш предмет любви чрезмерной активностью.

Финансы. Если вы поругались с руководством или коллегами, постарайтесь если не помириться, то хотя бы сгладить острые углы. Иначе это отразится и на зарплате.

Здоровье. Подумайте о том, какие у вас есть вредные привычки. Пора бы вам от них избавиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб будет прекрасная неделя. Единственное, чего стоит опасаться, — чересчур быстрого опустошения кошелька и разного рода экстрима. Так что держитесь подальше от торговых центров и избегайте рискованных занятий. И тогда неделя окажется просто волшебной.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам надо бы сбавить обороты — вы слишком много дел на себя берете и вконец изматываетесь. К тому же вместо желанной и заслуженной благодарности вы рискуете получить в ответ только ворчание и недовольство. Дайте себе передышку и посвятите время своей половинке.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Какие-то «доброжелатели» вовсю нашептывают вам всякие сплетни, слухи и разные гадости. И о вашей второй половине в том числе. Не слушайте завистников и провокаторов, которые мечтают испортить вам жизнь. И будьте крайне аккуратны во всем, что касается финансов.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы непривычно апатичны. Они больше мечтают, чем что-то делают. Им хочется ярких эмоций и свежих впечатлений, но при этом у них нет ни малейшего желания шевелиться. Вывести из этого анабиоза Близнецов сможет разве что только День всех влюбленных. Но это неточно.

Раки (22 июня — 22 июля)

Многие Раки успели наломать дров за прошедший период. Теперь им приходится пожинать плоды, собирать камни и все прочее в том же духе. Не бойтесь признавать, что были не правы, и исправляйте свои ошибки. Сейчас для этого наступило самое благоприятное время.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам предстоят мелкие ссоры и выяснение отношений с близкими людьми. Постарайтесь к концу недели свести это безобразие на нет, чтобы не портить себе выходные, которые обещают быть весьма неплохими. А свободные представители знака к тому же получат шанс на одно очень даже перспективное знакомство.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы будут похожи на мирную и спокойную реку, которая внезапно вышла из берегов и затопила всю округу. Обычно таких сдержанных Дев захлестнет волна самых разных и непредсказуемых эмоций. И если положительные эмоции вам стоит холить и лелеять, то любые порывы поскандалить нужно пресекать на корню.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы на этой неделе довольно сдержанны и предпочитают материальное духовному. Это неправильно — позвольте себе отдых и развлечения, подумайте о прекрасном, впустите в свою жизнь романтику. В противном случае вам грозят неприятности в личной жизни.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы с головой погрузились в работу, что, конечно, привело к хронической усталости и вечно плохому настроению. Подумайте о том, чтобы взять хотя бы пару дней отпуска, хорошенько выспаться и наладить отношения с близкими, которые устали от вашего ворчания и придирок.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нужно держаться подальше от незнакомцев — общайтесь только с теми, кому вы безоговорочно доверяете, иначе можете стать жертвой ушлых аферистов. Зато с друзьями и семьей у вас все прекрасно — полная любовь и гармония. Наслаждайтесь, вы это заслужили.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги, как всегда, заняты делами, заботами и хлопотами. На этой неделе результат ваших трудов непременно вас порадует. Чем не повод организовать большой семейный праздник? Или можете пойти по иному пути и устроить романтический вечер с любимым человеком.

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