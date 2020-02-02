Гороскоп на неделю, с 3 февраля по 9 февраля, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев будет привлекать все красивое. Важно только, чтобы они помнили старую поговорку — не все золото, что блестит.

Любовь. Постарайтесь не обижать своих возлюбленных — сейчас они у вас слишком мнительные. Одиноким Водолеям стоит воздержаться от новых знакомств.

Финансы. С деньгами тоже нужно соблюдать осторожность, и, прежде чем что-то купить, стоит двадцать раз проверить, хорошая ли это вещь. И не пренебрегайте советами родственников.

Здоровье. Февраль — месяц ветров, учитывайте их вредный характер, чтобы и вас ненароком не продуло.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы почувствуют дуновение ветра перемен, и это вдохновит их пробовать что-то новое. Кто-то решится на эксперименты с имиджем, кто-то пересмотрит свое отношение к работе, кто-то начнет активнее отстаивать свое мнение. Только не стремитесь к кардинальным переменам в любви!

Овны (21 марта — 19 апреля)

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Эта поговорка — ваш девиз на неделю. Выбирая между хорошими отношениями и материальными благами, отдайте предпочтение первому. Деньги вы заработать еще успеете, а вот гармоничные взаимоотношения надо беречь.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Если вашим вторым половинам хочется романтики, не надо спускать их с небес на землю. Ваш прагматичный подход — это, конечно, хорошо, но, следуя его постулатам, вы и любимых обидите, и себя лишите замечательного приключения, которое принесет немало приятных моментов.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы подустали — они играют на публику, изображая душу компании и осыпая всех комплиментами, а самим им при этом хочется, чтобы все от них отстали. Пребывая в таком настроении, постарайтесь никому не нагрубить: чем аккуратнее и вкрадчивее вы будете, тем быстрее добьетесь желаемого.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам чудятся подковерные игры — им кажется, что окружающие строят Ракам козни. Спешим вас успокоить — вам это только кажется. На самом деле ситуация достаточно стабильная, на вашу репутацию и самостоятельность никто и не думал покушаться. Так что ловите момент!

Львы (23 июля — 22 августа)

У Львов отличная неделя: финансовые вопросы решаются будто сами собой, вредные привычки преодолеваются, любовь витает в воздухе. Правда, с любовью надо быть поосторожнее — вы так популярны, что захотите окунуться сразу в несколько романов, а добром такие приключения не заканчиваются.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев наступает благоприятный период для обучения и другого интеллектуального труда. Вы откроете для себя много нового и, что немаловажно, очень полезного. А вот всего, что связано с деньгами, лучше избегать — велик риск потратить куда больше, чем вы можете себе позволить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — известные любители труда без сна и отдыха. Пора вам прекратить эту порочную практику. Дайте себе передышку, оторвитесь от работы хотя бы ненадолго, пока ваш организм не устроил забастовку. Найдите время для личной жизни и простых радостей, которых вы себя обычно лишаете.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам противопоказано гоняться за легкими деньгами и искать мгновенной прибыли. Гораздо правильнее вкладываться в проекты, пусть и долгосрочные, зато надежные. Семейные Скорпионы получат удовольствие от общения с родными, одинокие же поймут, что им не нужны поверхностные отношения.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам не имеет смысла рассчитывать на быстрые результаты, чем бы они ни занимались. Как говорится, «все будет, но не сразу» — ваши усилия принесут плоды, нужно только набраться терпения и не бросать начатое на полдороге. Сейчас вы закладываете фундамент для будущих свершений.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги терпели всю прошлую неделю, стараясь поменьше болтать, и теперь они словно с цепи сорвутся, пытаясь обсудить все и со всеми. Но чтобы достичь успеха, вам по-прежнему надо меньше говорить и больше делать. И уж точно не стоит выдавать своих планов малознакомым людям.

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