Гороскоп на неделю, с 27 января по 2 февраля, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев вдохновят новые знакомства, но вряд ли они приведут к чему-то хорошему. Следуйте совету классика — «никогда не разговаривайте с неизвестными».

Любовь. Делать ставку на то, что очаровавший вас человек и есть ваша половинка, не стоит. Не форсируйте событий.

Финансы. В выходные лучше всего отсидеться дома, а в трудовые будни никуда дальше работы не ходить — и деньги в целости, и в неприятности не попадете.

Здоровье. Переутомление и апатия стали вашими верными спутниками? Больше отдыхайте и думайте о хорошем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе Рыбам могут присесть на уши и убедить их делать то, чем заниматься не следует. Чтобы избежать таких ситуаций, держитесь людей, которым абсолютно доверяете. В делах любовных постарайтесь проявлять инициативу, пока ваша половинка не решила, что рядом с вами скучновато.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнов захватит бурный водоворот дел и забот. Выбраться из этого потока удастся только к выходным. Как только вас вынесет на берег, не бегите сразу покорять мир — дайте себе передышку. Поваляйтесь на диване с книжкой, посмотрите кино. И выспитесь наконец.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов чешутся руки купить что-нибудь ненужное. Сейчас правильнее экономить и не совершать резких движений. И не многовато ли странных событий происходит в последнее время? Постарайтесь понять, кто за этим стоит — тайный поклонник или недоброжелатель.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов куда ни кинь — всюду клин. Оставьте свою любовь к приключениям хотя бы на время. Поддавшись порыву, вы можете потратить кучу денег, ввязаться в сомнительный роман, уйти с работы, попасть в неприятную историю. Оставайтесь пока тише воды ниже травы — целее будете.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки будут искать, в кого бы им влюбиться. Велик шанс, что выбор падет на неподходящего претендента. Зато нескучно — страсти будут кипеть нешуточные. Представителям знака, которым подобное кажется чуждым, стоит заняться рабочими вопросами — так безопаснее.

Львы (23 июля — 22 августа)

В отличие от остальных Львы могут себе позволить крупные траты и красивую жизнь. Совсем скоро вам станет не до развлечений и покупок — навалятся дела, требующие от вас полной концентрации. Поэтому порадуйте себя и побалуйте немножко свою вторую половину.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы, как обычно, перемешивают личную жизнь и работу. Но как раз именно такого подхода на этой неделе нужно избегать любыми способами. Рабочие вопросы в одну сторону, родственные связи и любовные отношения — в другую. И постарайтесь быть помягче со своими любимыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Самое время Весам подружиться с Синей птицей — тем более что она постоянно кружит рядом и подбрасывает Весам благоприятные возможности в разных сферах. Не сомневайтесь в себе — все у вас получится. Даже если вы покажетесь кому-то странным, это не должно влиять на вашу уверенность.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Выбирая между семейными хлопотами и делами, разжигающими азарт, отдавайте предпочтение первому. Азарт может завести вас в жуткие дебри, выбраться из которых не так-то просто. А семья вас любит, поддерживает и заботится о вас. И это гораздо важнее, чем сомнительные способы пощекотать нервы.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

В отношениях иногда так приятно отдать бразды правления кому-нибудь другому и побыть ведомым… Не стесняйтесь, если именно так вам и хочется поступить. Ведь даже тем, кто всегда в авангарде, нужно порой отдыхать. Подвиги можете совершать на работе, а дома пусть будет мир и покой.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит придержать язык и не рассказывать о своих делах каждому встречному. Любое сказанное вами слово может быть использовано против вас. Это относится и к личным отношениям, и к работе. С финансами все будет неплохо — только не забывайте, что об этом тоже лучше молчать.

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