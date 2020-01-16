Стрельцов ждет обогащение: Володина дала прогноз на 2020 год

К чему готовиться всем знакам Зодиака, ведущая программы «Давай поженимся!» рассказала на «Модном приговоре».

Ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина дала астрологический прогноз на 2020-й год. Произошло это в эфире «Модного приговора», где она выступала в качестве звездного гостя.

Жизнь Овнов в наступившем году будет крутиться вокруг работы. Тельцы, по прогнозам астролога, задумаются о смысле жизни и займутся саморазвитием. У Близнецов год будет кризисным. «Но я надеюсь, что этот кризис станет толчком для последующего личностного роста», — сказала Василиса.

Раков ждет удача и счастье в личной жизни. Львы займутся решением бытовых проблем, им астролог также посоветовала подумать о здоровье. Девам предстоит в полной мере задействовать творческие способности и научиться радоваться жизни. Весы в течение года потеряют социальную активность и полностью погрузятся в домашние дела. Скорпионы нарастят в течение года базу полезных контактов.

Пожалуй, самый приятный прогноз ждал Стрельцов, в числе которых оказался Александр Васильев. Представителей этого знака зодиака ждет обогащение (в материальном смысле слова). Володина вручила ведущему «Модного приговора» символический «кошелек» для его будущих денег – объемную сумку.

Козероги весь год будут наращивать свою весомость во всех смыслах слова. Они поправятся и сделают свой образ более пафосным. Для Водолеев этот год станет годом подведения итогов. Рыбы в 2020-м получат возможность объединиться с другими людьми.

Кстати, именно в этой программе стало понятно, каких женщин предпочитает Александр Васильев. Оказалось, что историк моды просто млеет от пышных блондинок.