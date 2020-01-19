Гороскоп на неделю, с 21 января по 27 января, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Нет никакого заговора против вас. Вспоминайте, что вы забыли или не учли — причина неприятностей кроется именно в этом.

Любовь. Вам не помешает уединение — очень уж много вокруг вас сейчас крутится аферистов и мошенниц, которые могут вскружить вам голову.

Финансы. Чем меньше вы спорите с начальством, да и вообще попадаетесь ему на глаза, тем лучше.

Здоровье. Повышается риск различных травм, так что остерегайтесь гололеда. От занятий экстремальными видами спорта тоже стоит воздержаться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам, как и Ракам, тоже «хочется на ручки», но в отличие от Раков Рыбы себе такой роскоши позволить не могут — сейчас нужно обязательно действовать, если не хотите погрузиться в мрачное болото застоя. Благоприятных возможностей будет предостаточно, и упускать их — просто преступление.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Вы прекрасно знаете, чем заканчивается погоня за несколькими зайцами сразу. Особенно это актуально для всего, что касается вашей работы. В личной жизни постарайтесь вести себя тише воды ниже травы — для активного общения этот период не слишком хорош.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам не стоит маячить перед строгим руководством — можете так с начальством рассориться, что лихо хлопнете дверью и немедленно отправитесь на поиски нового места работы. Если все же конфликта избежать не удалось, постарайтесь хотя бы сдержаться и не рубить сплеча.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам может открыться какая-то тайна, причем тайна эта будет не из приятных. Но это не самый печальный вариант — если вы что-то скрывали, все ваши секреты могут всплыть. Зато на работе все прекрасно: вы явно в фаворе у начальства. Не упустите этот благоприятный момент.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам на работе не хочется ничего делать, им хочется на ручки. Может быть, это и неплохо — на этой неделе инициатива наказуема. Выполняйте свой трудовой минимум, а остальное время посвятите семье. Постарайтесь порадовать близких приятными мелочами — это отразится и на их настроении, и на вашем.

Львы (23 июля — 22 августа)

Если на прошлой неделе разгуляться было негде, то сейчас вы должны быть довольны — можете встать у руля, раздавая поручения коллективу и решая разные вопросы. Главное — не дайте сесть себе на шею, поскольку обязательно найдутся те, кто захочет переложить на вас свои обязанности.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы, не слушайте завистников: они с упоением будут лить вам в уши всякую гадость — мол, надо бы подстричься, похудеть, привести себя в порядок и отвлечься от работы. Им не дают покоя ваши достижения, но это их проблемы. Пусть поищут себе другую жертву, а вы идите своим путем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На этой неделе следует выключить вашу фирменную черту — перестаньте сомневаться в себе. Вам потребуются напор и решительность, так что ищите у себя этот «выключатель». Как только вы обретете уверенность, вам море станет по колено и не найдется преград, которые вы не смогли бы преодолеть.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Неожиданно выяснится, что ничто человеческое Скорпионам не чуждо. Им захочется домашнего тепла и уюта. Что ж,

это прекрасная возможность наладить отношения в семье, провести время с теми, кто вам дорог. Это поможет вам восстановить душевное равновесие и почувствовать себя любимыми.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов общение как-то не складывается. И это к лучшему — не идите на поводу у окружающих, ведь вас обязательно втянут в склоку, и виноватым в результате окажетесь вы. То же касается и денежных вопросов. Лучше уж притвориться, что вы на мели, чем ввязываться в финансовые авантюры.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги в ударе: они будут руководить всеми, причем так, что эти все об этом даже не догадаются. В результате — задачи выполнены, руководство довольно, подчиненные тоже. Ну а сами Козероги, конечно, останутся в выигрыше. Главное — расставить приоритеты и следовать намеченному плану.

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