Гороскоп на неделю, с 13 января по 20 января, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Учитесь быть тактичнее. Если не можете промолчать, постарайтесь сказать это так, чтобы никого не задеть.

Любовь. Cтремление к загадочности, тайным страстям и мечтам будет страшно раздражать прагматичных Козерогов. Терпите, если не хотите, чтобы на вас обижались.

Финансы. В глазах окружающих Козероги выглядят заправскими скрягами. Но Козерогов это мало беспокоит.

Здоровье. Грош цена вашим наставлениям, если вы заставляете всех окружающих надевать шапки, а сами предпочитаете не портить прическу. Если не хотите простыть — одевайтесь по погоде.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Если Водолеев упрекают в том, что они не могут собрать себя в кучу после праздников, не надо спорить. Вам и правда пора входит в русло будней. Это, конечно, скучно, зато поможет избежать дыр в бюджете, которые могут появиться в самом скором времени. Немного рутины вам сейчас не повредит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы выглядят загадочными. Оно и понятно — кто-то явно запал им в душу, но признаваться в чувствах Рыбы не торопятся. Пожалуй, это неплохая стратегия — неизвестно еще, как долго продлится ваша влюбленность, вполне возможно, что она улетучится так же внезапно, как и появилась.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам хочется забраться в берлогу, чтобы их никто не трогал, и впасть в спячку. Но сделать им этого не дадут. Не злитесь, сейчас отличный период для того, чтобы завязывать перспективные знакомства. Это касается и деловой сферы, и романтических отношений.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам нужно держать ухо востро. Аферисты и мошенники будто сговорились отравлять жизнь рассеянным на этой неделе Тельцам. Будьте осторожны. И проявите крайнюю внимательность во всех вопросах, так или иначе связанных с бумагами и платежами, чтобы не попасть в неприятную историю.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Вам стоит позаботиться о репутации и выключить самоуверенность, которая способна сыграть с вами злую шутку. Любую информацию перепроверяйте, не считайте, что вы умнее других, и аккуратно расходуйте деньги. И тогда вам удастся пережить эту непростую неделю, отделавшись малой кровью.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам на этой неделе имеет смысл прислушаться к девизу «Учиться, учиться и еще раз учиться!». Сейчас у вас самый благоприятный период для того, чтобы повысить квалификацию, научиться чему-то новому, пойти на курсы, на которые вы давно положили глаз, но никак не могли собраться.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы так ждали полноценной рабочей недели, что их может разочаровать наш совет: самых больших успехов вы добьетесь, если будете не раздавать ценные указания в коллективе, а начнете трудиться самостоятельно, возможно, даже из дома, если ваша работа это позволяет.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Позитивная неделя. Вы сможете проявить себя и добиться успехов на работе. Да и в личной жизни все неплохо. Только не пытайтесь руководить процессом, рассказывая партнеру, как именно он должен подготовить для вас сюрприз. Так вы отобьете у него всякую охоту к романтическим поступкам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не пытайтесь помочь, если вас о помощи не просили. И тем более не делитесь на этой неделе опытом и ценной информацией — обернется против вас же. Лучше всего посвятить побольше времени тем, кто в вас действительно нуждается — детям и любимым. И постарайтесь прислушаться к тому, что они говорят.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы на этой неделе либо разбираются, кто и какую интригу сплел, либо плетут интриги сами. В атмосфере заговоров Скорпионы себя чувствуют великолепно. Чересчур увлекшись, вы можете запутаться в собственной паутине. Отвлекитесь, займитесь делами насущными.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Переживания за финансовое положение отступают — ситуация стабилизируется. Можно посвятить время личной жизни. Только не возвращайтесь к бывшим — попытки второй раз войти в ту же реку принесут разве что разочарование. А вот новые знакомства могут оказаться вполне перспективными.

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